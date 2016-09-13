Волонтеры вывезли более 25 тыс. мешков мусора с берегов Байкала

ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Около 12 тысяч человек вышли на ключевую акцию экологического марафона "360 минут" по уборке берегов Байкала и территорий трех заповедников Сибири, которая состоялась 10 сентября. За несколько часов волонтеры собрали 27 тысяч мешков мусора, сообщили организаторы экомарафона.

"За один день 12 тысяч волонтеров собрали и вывезли на переработку 27 тысяч мешков мусора объемом 100 литров каждый. На утилизацию собранное увезли 114 "КамАЗов". Участники акции вместе преодолели расстояние, которого было бы достаточно, чтобы 4,5 раза обогнуть земной шар (по данным шагомеров, выданных на акции добровольцам в этот день)", - говорится в сообщении.

Вокруг Байкала и на территории Байкальского природного заповедника волонтеры вышли на уборку в 117 точках. Кроме того, они убрали мусор с берегов 28 рек, связанных с Байкалом, в том числе, с берегов Ангары в черте Иркутска. При помощи специальной техники в районе поселка Танхой была разобрана и вывезена свалка строительного мусора.

В пресс-службе организаторов экомарафона En+ Group ТАСС уточнили, что среди необычных находок, обнаруженных на берегу, оказались стрела строительного крана, магнитофон, холодильник, кухонная плита, фарфоровые изоляторы для ЛЭП.

"В прошлом году, когда уровень Байкала был низкий, мы обнаружили, что весь берег усеян большими металлическими конструкциями, бетонными блоками, столбами. В этому году из Байкала вытащили железные конструкции, которые попали туда очень давно, и никто не знает, как они туда попали. Притащить их руками или на какой-то маленькой машине невозможно. Мы пытались решить вопрос и вытащить их при помощи доступной нам техники, но одним с этим не справиться", - сообщила ТАСС заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму Ирина Лясота.

Точки уборки

В оргкомитете также отметили, что в заповеднике "Столбы" Красноярского края в день акции добровольцы не только убирали мусор, но огораживали муравейники и счищали вандальные надписи со скал. В итоге со скал исчезли надписи на площади более 14 кв. метров.

В заповеднике "Хакасский" были очищены от мусора береговые линии озер Иткуль и Орловка, правый берег реки Абакан в Абазе. "Выбор мест уборки обусловлен популярностью среди туристов и, соответственно, большим количеством оставленного мусора. В одной из точек уборки с нескольких квадратных метров добровольцы собрали 600 мешков мусора объемом 100 л каждый, в другой ликвидировали несанкционированную свалку строительного мусора", - добавили организаторы.

Ранее сообщалось, что всероссийский волонтерский экомарафон "360 минут" проходил с июня 2016 года в пяти регионах страны: республиках Хакасия и Бурятия, Иркутской области, Красноярском и Приморском краях. Ключевая акция стала двадцатым по счету экологическим мероприятием марафона "360 минут". Программа реализуется при поддержке Фонда Олега Дерипаски "Вольное Дело" и национального фонда "Страна заповедная". За пять лет волонтерами акций стали 11 тыс. человек, добровольцы убрали мусор объемом 180 тыс. кубометров.