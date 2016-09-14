Стразы для Алины: кто придумывает и шьет костюмы для звезд художественной гимнастики

Сразу четыре сборные по художественной гимнастике выступали на последней Олимпиаде в костюмах, придуманных и скроенных в небольшой мастерской в Нижнем Новгороде. Именно здесь работает модельер Марина Гогуа. На предыдущих Олимпиадах, чемпионатах мира в ее костюмах выступали Алина Кабаева, Ирина Чащина, Ляйсан Утяшева и другие мировые звезды художественной гимнастики.

Марина родилась в Абхазии, по совету родителей выучилась на реставратора исторических памятников, но жизнь резко изменилась, когда она бежала от войны, переехала в Нижний Новгород и соприкоснулась с миром художественной гимнастики. В разговоре с корреспондентом ТАСС модельер рассказала о том, как придумывались самые яркие костюмы наших знаменитых гимнасток, как она в шутку спасала от сглаза Алину Кабаеву и почему многие спортсменки считают ее костюмы талисманом.

Бежали от войны, и началась другая жизнь

Развернуть Марина Гогуа © Из личного архива Марины Гогуа Марина Гогуа © Из личного архива Марины Гогуа

В 90-е годы в Сухуми была война, и нам с семьей пришлось оставить свой дом, покинуть страну, стать беженцами. У меня уже был маленький ребенок. Казалось, нормальной жизни пришел конец. Мы даже не знали, куда бежать. Только спустя время поняли, что пережили ужасное, но главное, мы все остались живы.

Так получилось, что мы оказались в Нижнем Новгороде — здесь учился мой брат. Этот город приютил меня, прижал к груди, когда мне было очень плохо. Здесь я нашла поддержку многих добрых людей, здесь у меня началась совсем другая жизнь.

Однажды я увидела объявление, где говорилось, что ищут творческих людей, и я, толком еще не зная города, с замиранием сердца пошла по этому объявлению. Это была мастерская, где шили костюмы для бальных танцев, для артистов цирка и фигуристов. Мои работы очень понравились, меня взяли. Именно здесь я нашла себя, и это было здорово. В мастерской я познакомилась с Татьяной Сергаевой, тренером нижегородских гимнасток.

Однажды я увидела объявление, где говорилось, что ищут творческих людей, и я, толком еще не зная города, с замиранием сердца пошла по этому объявлению.

Это необыкновенный человек, благодаря которому в моей жизни произошло все то хорошее, чем я занимаюсь и чего я достигла. Она поверила в меня. Это не просто гениальный тренер, но и огромный художник. Многие идеи дизайна костюмов исходили от нее. Мы очень много совместно с ней работали. Первой гимнасткой, которую мы с Татьяной одевали, была Виктория Аникина, сейчас уже судья международного класса. Это тоже необычный, душевный человек. Как я могла не оправдать их доверие? Я работала днем и ночью, осваивала тонкости шитья гимнастического костюма. И чувствовала, что это мое.

"Забудь все, что ты видишь", и сделай новое

Мода у гимнасток тогда была своеобразная, больше с акцентом на национальные костюмы, никакого авангарда. Как правило, впереди было все ажурно, много аппликаций, вышивки из блесток, сзади — никакого рисунка. Мне тогда Татьяна Сергаева говорит: "Забудь все то, что ты видишь, давай сделаем что-то такое, чтобы не было ни у кого". Мы тогда придумывали костюм для Алены Посевиной, двукратной чемпионки Олимпийских игр. Она тогда была начинающая звезда, очень красивая девочка.

Развернуть Алина Кабаева © EPA/Nikos Paraschos Алина Кабаева © EPA/Nikos Paraschos

И я предложила сделать костюм, где все наоборот: впереди все скромно, только какой-то маленький элемент на шее, а на спине творится что-то невероятное. Для всех, в том числе для зрителей, это был шок — такого тогда не было.

После этого Татьяна мне говорит: "Марина, мы сделали один шаг, но мы должны идти вперед, люди уже ждут от нас что-то новое". И так она меня каждый раз настраивала на создание нового, необычного.

Наши работы заметили, и Ирина Александровна Винер (главный тренер сборной России по художественной гимнастике. — Прим. ТАСС), которая все время искала что-то новое, пригласила меня в Москву. Как раз тогда Алина Кабаева готовилась к чемпионату мира в Германии, и я предложила Ирине Винер вместо блесток нашить на костюм стразы Сваровски. В бальных танцах они уже использовались, в гимнастике считалось, что камни тяжелые и будут мешать. Но она согласилась попробовать. Первый раз сваровские камни мы попробовали на Алине. Ирине Александровне эта идея очень понравилась, и до сих пор мы с этим работаем. Теперь стало нормой, что гимнастки выходят в костюмах и несут на себе 1,5–2 кг стразов.

Наши работы заметили, и Ирина Винер пригласила меня в Москву. Как раз тогда Алина Кабаева готовилась к чемпионату мира в Германии, и я предложила Винер вместо блесток нашить на костюм стразы Сваровски. В бальных танцах они уже использовались, в гимнастике считалось, что камни тяжелые и будут мешать

Мода в гимнастике развивалась, она становилась многообразной, многослойной. Мы начали делать в костюмах различные драпировки, юбки с неровным краем, в несколько слоев, экспериментировали с вырезом, объемными аппликациями. Один раз даже придумали одеть гимнасток в вечерний наряд — это было элегантное вечернее платье цвета фуксии с крупными розами, только короткое и без рукавов. И это было ни на что не похоже. Все обсуждали, насколько это дозволительно в гимнастике. Но потом в художественной гимнастике стали делать купальники без рукавов. А этот вечерний костюм до сих пор есть в гардеробе наших девочек.

В будущем, думаю, гимнастическая мода будет стремиться к элегантному минимализму.

Как Алину Кабаеву от сглаза "оберегали"

Развернуть Алина Кабаева в костюме с глазом-оберегом, созданном Мариной Гогуа © EPA/Gero Breloer Алина Кабаева в костюме с глазом-оберегом, созданном Мариной Гогуа © EPA/Gero Breloer

Многие, в том числе и наши спортсменки, искренне верят, что мои купальники приносят удачу. А началось все с Олимпиады в Афинах, где должна была выступать Алина Кабаева.

Перед этим на Олимпиаде она неудачно выступила, и я ей шутя говорю: "Алина, давай сделаем тебе в купальнике большой глаз, и тебя никто не сглазит". Она посмеялась и говорит: "Давайте". Музыка как раз позволяла это.

Я спросила у тренера, есть ли какой-то запрет на такого рода символы — в канонах ничего об этом не говорилось. И шутя мы сделали этот костюм с глазом в рисунке купальника.

После этого началось. Пошли слухи, что у Марины есть оберег, и если она будет шить костюм, нарисует глаз, который станет защищать от сглаза и всяких неудач. Все приходили и просили хоть где-нибудь нарисовать этот глаз, и до сих пор просят.

"Гимнастка должна быть уверена, что она красива"

Мне посчастливилось работать с целой плеядой звезд художественной гимнастики. Мы одевали Ирину Чащину, Ольгу Капранову, Ляйсан Утяшеву, Дарью Кондакову, Дарью Дмитриеву, Женю Канаеву. Девочки по характеру все абсолютно разные, у каждой был свой стиль. Но ни одна из них не была капризной. Они настолько простые в общении, доброжелательные и полностью доверяли мне.

Для победы важно все: и внешний вид, и артистизм, и костюм как некий психологический стимул. Когда гимнастка выходит выступать, она должна быть уверена, что она красива. Эта уверенность дает силу, которая помогает преодолевать многие барьеры.

То, чего они добились в жизни, все это через невероятный труд, и когда человек таким трудом чего-то добивается, он не бывает капризным. Порой новый купальник они даже еще не видели и одевали его буквально перед выходом на ковер. И всегда были довольны и благодарны. И я старалась угодить им, напрягала мозги, придумывала, тратила уйму времени на работе, забывала про семью, потому что видела, каким упорным трудом им даются победы. Там важно все: и внешний вид, и артистизм, и костюм как некий психологический стимул. Когда гимнастка выходит выступать, она должна быть уверена, что она красива. Эта уверенность дает силу, которая помогает преодолевать многие барьеры.

Развернуть Сборная Испании в костюмах, созданных Мариной Гогуа, во время выступления на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро © EPA/TATYANA ZENKOVICH Сборная Испании в костюмах, созданных Мариной Гогуа, во время выступления на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро © EPA/TATYANA ZENKOVICH

"Я предложила к космосу добавить часы"

Когда создается костюм к Олимпиаде, это большое напряжение и огромная ответственность. Ирина Александровна очень требовательный человек. Она собрала по России всех художников. Готовясь к Олимпиаде в Рио, она хотела не просто красивый костюм, а что-то сверхъестественное. Мы с ней полгода мучились, разрабатывая образ для наших "художниц" в групповых выступлениях.

В какой-то момент она говорит: "Давай сделаем цветы с космосом". Я такое еще никогда не видела. Сначала мне это показалось странным, но потом подумала, что это интересно — такое неожиданное сочетание. Предложила еще добавить в этот сюжет часы. Мы до последнего разрабатывали эту идею со звездами, планетами и цветами. Купальники шила мастер из Москвы, а мне Ирина Винер сказала сделать комбинезоны в той же космической теме. Но их не успели "обкатать" на соревнованиях и было рискованно выходить на Олимпиаду. Гимнастки очень суеверные. Поэтому они выступали в купальниках, которые уже были опробованы. Самое главное, я считаю, это конечный результат — они победили!

В моих костюмах на Олимпиаде выступали гимнастки из Грузии (Саломе Пажава), из США (Лаура Зенг), сборные Японии и Испании, с которыми работают наши тренеры.

Развернуть Сборная Японии по художественной гимнастике в костюмах, созданных Мариной Гогуа © AP Photo/Rebecca Blackwell Сборная Японии по художественной гимнастике в костюмах, созданных Мариной Гогуа © AP Photo/Rebecca Blackwell

Для японских гимнасток я сначала придумала костюм с японским сюжетом: с восходом солнца на голубом фоне, с линиями, стилизованными под иероглифы, и веточкой сакуры. Но перед Олимпиадой они поменяли музыку, она стала более энергичной, с бразильскими мотивами, и эти костюмы уже не подошли. Они вышли в лимонных пестреньких купальниках. Уже было известно, что третье выступление будет под музыку Натальи Орейра, и я придумала им для этого номера веселые костюмы с воланами и большими сердечками. У них очень живая интересная программа. И они во главе с тренером Инной Быстровой были очень благодарны.

Костюм как талисман

В нашей мастерской заказывают купальники для спортсменок из самых разных стран. Иностранные спортсменки покупают наши костюмы на ура, они очень ценятся, особенно любят надевать купальники, в которых выступали наши звезды.

Могу сказать, что многие гимнастки, которые уже не выступают и продали купальник, звонят мне и просят что-нибудь сшить взамен. Говорят: когда из гардероба исчез мой костюм, начали происходить неприятности. Они верят, что у меня какая-то энергетика, которая передается костюму, и от этого у них все будет хорошо.

Многие гимнастки, которые уже не выступают и продали купальник, звонят мне и просят сшить что-нибудь взамен. Говорят: когда из гардероба исчез мой костюм, начали происходить неприятности. Они верят, что у меня какая-то энергетика, которая передается костюму, и от этого у них все будет хорошо

Часто меня просят сшить свадебное платье, как Женя Канаева, когда выходила замуж. Хотя это совсем другое, нежели гимнастический наряд. Она могла себе найти какое угодно платье в Европе, но пришла ко мне. И мы сшили ей платье на свадьбу, все получилось, как и задумали, — Ирине Винер очень понравилось.

На самом деле, я считаю, рецепт удачного костюма состоит в том, что у меня в мастерской все время хорошее настроение. Там, где я работаю, должна быть только хорошая энергетика. Нас работает пять человек, и я всеми силами стараюсь ничем не обидеть моих помощниц. Я знаю, что мои девочки меня любят, уважают, и я их очень люблю. Иначе они со мной не работали бы по 10–20 лет. Мы делаем нашу работу с хорошим настроением — это очень много значит.

Беседовала Наталья Чистякова

Развернуть Сборная США во время выступления на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро © AP Photo/Rebecca Blackwell © AP Photo/Rebecca Blackwell Сборная США во время выступления на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро © AP Photo/Rebecca Blackwell