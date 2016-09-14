Суд обязал администрацию Владивостока отремонтировать аварийный автомобильный мост

Минздрав Вьетнама вынес предупреждение Coca-Cola за неправильную маркировку продукцииЭкономика и бизнес 14 сентября, 7:41
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службеОбщество 14 сентября, 7:33
США: вся оппозиция в Сирии намерена соблюдать перемириеМеждународная панорама 14 сентября, 6:51
Китайские военные прибыли в Киргизию на учения ШОС "Мирная миссия-2016"Армия и ОПК 14 сентября, 6:16
Местами небольшой дождь и до 15 градусов тепла ожидается в МосквеМосква 14 сентября, 6:13
Стивен Сигал не исключает получения российского гражданстваОбщество 14 сентября, 6:11
СМИ: "Азов" может стать главной силой третьего "майдана" на УкраинеМеждународная панорама 14 сентября, 5:58
Более 16,6 тыс. жителей Приморья заявили об ущербе от паводкаПроисшествия 14 сентября, 5:55
Демпартия США вновь обвинила Россию в атаке на свои компьютерные сетиМеждународная панорама 14 сентября, 5:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Ленинский районный суд Владивостока обязал администрацию города отремонтировать автомобильный мост, который уже несколько лет находится в аварийном состоянии. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.
Так называемый Рудневский мост был построен более 40 лет назад. Он прошел через долину Первой речки и связал напрямую Первореченский и Первомайский районы города, обеспечивая проезд за 10-15 минут вместо часа, который уходил на объезд.
"Прокурор Владивостока обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию города обязанности провести техническое обследование моста, по итогам которого произвести ремонтно-восстановительные работы данного объекта транспортной инфраструктуры... Ленинским районным судом г. Владивостока требования прокурора удовлетворены", - сказала Телегина.
По данным прокуратуры, мост, по которому проезжают легковые автомобили и рейсовые автобусы, находится в аварийном состоянии. Экспертами зафиксированы многочисленные разрушения асфальтобетонного покрытия, сквозные разрушения на железобетонных плитах тротуара. Выявлены нарушения вертикальности и деформации перильного ограждения длиной более 5 м, на опорах мостового сооружения - трещины и сколы.
"По информации ГИБДД, поступившей в прокуратуру города, в настоящее время приняты меры по пресечению фактов проезда по мосту крупногабаритных транспортных средств и иной большегрузной техники. Организовано дежурство, рассматривается вопрос об установке камер автоматической фиксации нарушений ПДД", - отметила Телегина.
Мост представляет собой 18-пролетную конструкцию длиной 504 метра с высотой опор до 60 метров. Проект был создан институтом "Гипрокоммундортранс" МКХ РСФСР. Из-за строительных недочетов мост так и не был принят официально в эксплуатацию, хотя через него осуществляется интенсивное движение. За содержание и эксплуатацию моста долгое время никто не отвечал, в 2012 году его приняла на баланс администрация Владивостока.