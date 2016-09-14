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Суд обязал администрацию Владивостока отремонтировать аварийный автомобильный мост

В стране
14 сентября, 7:00 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Так называемый Рудневский мост был построен более 40 лет назад
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ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Ленинский районный суд Владивостока обязал администрацию города отремонтировать автомобильный мост, который уже несколько лет находится в аварийном состоянии. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

Так называемый Рудневский мост был построен более 40 лет назад. Он прошел через долину Первой речки и связал напрямую Первореченский и Первомайский районы города, обеспечивая проезд за 10-15 минут вместо часа, который уходил на объезд.

"Прокурор Владивостока обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию города обязанности провести техническое обследование моста, по итогам которого произвести ремонтно-восстановительные работы данного объекта транспортной инфраструктуры... Ленинским районным судом г. Владивостока требования прокурора удовлетворены", - сказала Телегина.

По данным прокуратуры, мост, по которому проезжают легковые автомобили и рейсовые автобусы, находится в аварийном состоянии. Экспертами зафиксированы многочисленные разрушения асфальтобетонного покрытия, сквозные разрушения на железобетонных плитах тротуара. Выявлены нарушения вертикальности и деформации перильного ограждения длиной более 5 м, на опорах мостового сооружения - трещины и сколы.

"По информации ГИБДД, поступившей в прокуратуру города, в настоящее время приняты меры по пресечению фактов проезда по мосту крупногабаритных транспортных средств и иной большегрузной техники. Организовано дежурство, рассматривается вопрос об установке камер автоматической фиксации нарушений ПДД", - отметила Телегина.

Мост представляет собой 18-пролетную конструкцию длиной 504 метра с высотой опор до 60 метров. Проект был создан институтом "Гипрокоммундортранс" МКХ РСФСР. Из-за строительных недочетов мост так и не был принят официально в эксплуатацию, хотя через него осуществляется интенсивное движение. За содержание и эксплуатацию моста долгое время никто не отвечал, в 2012 году его приняла на баланс администрация Владивостока.

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