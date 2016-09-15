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Завод изделий из бетона мощностью 50 тыс. тонн в год открылся в Ингушетии

В стране
15 сентября, 20:54 UTC+3 НАЗРАНЬ НАЗРАНЬ 15, сентября. /ТАСС
Сметная стоимость реконструкции завода, который был построен в 1974 году, 590 млн рублей
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НАЗРАНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Завод сборно-монолитного бетона, реконструированный в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетии на 2010-2016 гг." открылся в четверг в городе Карабулак Ингушетии.

Завод реконструирован и будет выпускать продукцию на 50 тысяч тонн бетона в год, сообщил глава республики Юнус-Бек Евкуров после запуска одной из линий на предприятии.

"Завод даст дополнительные налоги, новые рабочие места, но главное, что этот крупный объект стройиндустрии позволит решать вопросы строительной отрасли, будет направлен на решение ряда социальных задач", - сказал первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

Сметная стоимость реконструкции завода, который был построен в 1974 году, 590 млн рублей. В рамках реконструкции на заводе появились новые современные линии по изготовлению различной продукции из бетона, применяемой в строительной отрасли, - свай, дорожной плитки, плит для перекрытий, электрических столбов, бордюров, опор, мостовых балок.

Как сообщили ТАСС в правительстве республики, реконструкция завода увеличит общий объем продукции на 30%, рабочие места получат более 100 человек.

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Персоны
Евкуров, Юнус-Бек Баматгиреевич
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