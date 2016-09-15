Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Строительство 32 объектов в рамках трех ФЦП завершится до конца года в Ингушетии

В стране
15 сентября, 23:42 UTC+3 МАГАС МАГАС 15, сентября. /ТАСС
Речь идет об объектах образования, медицины, промышленности и жилье
Материал из 1 страницы

МАГАС, 15 сентября. /ТАСС/. Строительство 32 объектов на сумму более 5,1 млрд рублей в рамках трех федеральных целевых программ (ФЦП) должно завершиться до конца этого года в Ингушетии, сообщил министр строительства республики Мустафа Буружев на выездном совещании в Магасе, которое провел в четверг первый замминистра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

"В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы", "Юг России" и "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-2018 годы" в республике до конца этого года планируется сдать в эксплуатацию 32 объекта", - сказал министр.

Он отметил, что речь идет об объектах образования, медицины, промышленности и жилье.

"Как выполняются эти программы, как осваиваются выделяемые на их реализацию средства - эти вопросы мы обсуждали на совещании", - сказал журналистам Байсултанов. "Картина по этому году достаточно положительная, есть, конечно, некоторые риски, которые мы определили, по которым договорились поработать, и до конца года выйти на 100-процентное освоение средств ", - добавил он.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил ТАСС, что реализация этих программ "идет по плану, по графику". "По реализации программ, освоению средств в рамках программ, экзамен сдает не только республика, но и Минкавказа, которое помогало регионам в выделении финансовых средств на реализацию программ", - сказал он.

В Ингушетии в рамках этих федеральных целевых программ в текущем году будет построено, в частности, 22 школы. Сегодня после реконструкции в городе Карабулак введен в эксплуатацию завод сборно-монолитного бетона мощностью 50 тыс. куб. метров в год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
7
Памятник Екатерине II открыли в Симферополе
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У пользователей "ВКонтакте" пропали сохраненные ранее аудиозаписи
2
Источник: четыре человека задержаны за попытку перекрыть Тверскую улицу в Москве
3
Путин подарил Медведеву на день рождения картину "В цеху"
4
Дочь Трампа оборвала интервью после показавшегося ей критическим замечания о ее отце
5
ФК "Зенит" победил израильский "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
6
UKAD сообщило, что 53 британца имели разрешение на прием запрещенных веществ
7
Россия может предложить ЕврАзЭс ввести маркировку обуви по аналогии с шубами
Темы дня
Реклама