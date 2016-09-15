Строительство 32 объектов в рамках трех ФЦП завершится до конца года в Ингушетии

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МАГАС, 15 сентября. /ТАСС/. Строительство 32 объектов на сумму более 5,1 млрд рублей в рамках трех федеральных целевых программ (ФЦП) должно завершиться до конца этого года в Ингушетии, сообщил министр строительства республики Мустафа Буружев на выездном совещании в Магасе, которое провел в четверг первый замминистра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.
"В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы", "Юг России" и "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-2018 годы" в республике до конца этого года планируется сдать в эксплуатацию 32 объекта", - сказал министр.
Он отметил, что речь идет об объектах образования, медицины, промышленности и жилье.
"Как выполняются эти программы, как осваиваются выделяемые на их реализацию средства - эти вопросы мы обсуждали на совещании", - сказал журналистам Байсултанов. "Картина по этому году достаточно положительная, есть, конечно, некоторые риски, которые мы определили, по которым договорились поработать, и до конца года выйти на 100-процентное освоение средств ", - добавил он.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил ТАСС, что реализация этих программ "идет по плану, по графику". "По реализации программ, освоению средств в рамках программ, экзамен сдает не только республика, но и Минкавказа, которое помогало регионам в выделении финансовых средств на реализацию программ", - сказал он.
В Ингушетии в рамках этих федеральных целевых программ в текущем году будет построено, в частности, 22 школы. Сегодня после реконструкции в городе Карабулак введен в эксплуатацию завод сборно-монолитного бетона мощностью 50 тыс. куб. метров в год.