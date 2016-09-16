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Водители автобусов в Томске провели забастовку в час-пик

В стране
16 сентября, 9:43 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 16, сентября. /ТАСС
Водители выступают против введения в городе аукционов на маршруты. Мэрия Томска сообщила, что попросит прокуратуру принять меры против участников акции
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© AP Photo/Greg Baker, архив

ТОМСК, 16 сентября. /ТАСС/. Власти Томска обратятся в прокуратуру в связи с несоблюдением графика движения ряда маршрутов, водители которых в пятницу утром не вышли на линию. Об этом сообщила ТАСС председатель комитета по транспорту и организации дорожного движения Ольга Свахина.

"Мы готовим аналитическую информацию, на основании которой будут направлены письма в прокуратуру о принятии мер в отношении работников, которые способствовали этому нарушению. Потому что были маршруты, на которых была создана ситуация, близкая к критичной", - сказала она.

По ее словам, такая ситуация, например, возникла на маршруте №4, автобусы которого выходили в маршрут с интервалом в 20 минут вместо положенного 5-6 минут, в результате возникла напряженность с вывозом горожан из спальных районов города. "Многие (водители) готовы были, но диспетчер выпускала с интервалом в 20 минут. Диспетчер говорит, что ей поступило указание от совета бригады. А в договоре перевозчика есть обязанность по соблюдения расписания", - заявила Свахина, подчеркнув, что большинство маршрутов утром работали в полном составе и претензий к ним нет.

По данным пресс-службы мэрии, всего на линию в утренние часы не вышло около 25% автобусов.

В свою очередь, представляющий интересы протестующих маршрутчиков активист Александр Остроушко пояснил ТАСС, что акция длилась с 7:00 до 10:00 по местному времени, на линию не вышла часть водителей в знак протеста против аукционов на маршруты. "Это по трудовому кодексу забастовка, потому что разрушена вся система пассажирских перевозок, она вступает в силу с нового года. Половина автобусов останется в городе", - сказал он.

Вместе с тем бригадир одного из крупных маршрутов Томска №19 Юрий Бабинович пояснил ТАСС, что водители этого маршрута, например, вышли на линию в полном составе, хотя не поддерживают аукционы на маршруты.

Маршрутные перипетии

В настоящее время мэрия Томска проводит конкурсы на право перевозок по 24 городским маршрутам с 2017 года. Согласно требованиям аукционов, возраст автобусов в первый год не должен превышать 12 лет, далее - 10 лет. Все транспортные средства должны быть оборудованы системами ГЛОНАСС и видеонаблюдения. На каждом маршруте должен работать минимум один автобус, оборудованный для перевозки лиц с ограниченными возможностями, обязательно также наличие кондуктора, установлен дресс-код для водитителей.

Большинство таких требований в настоящее время не выполняются. Часть аукционов уже отыграна; главная их цель заключается в повышении комфорта и безопасности проезда, заявляли власти.

Мэр Томска Иван Кляйн заявил журналистам, что, по его мнению, акция маршрутчиков незаконна. Он пояснил, что протестующие маршрутчики требуют отменить постановление о новой маршрутной сети, хотя ранее власти уже пошли навстречу перевозчикам, смягчив ряд требований по аукционам, например, "повысив" возраст допущенных к перевозкам автобусов.

"Их опасение, что будет криминализация, что выиграют иногородние. Но 18 аукционов отторговано - один иногородний, из Кемеровской области зашел, остальные наши. А если говорить о деньгах, которые предприниматели готовы заплатить за право работы на маршрутах в течение трех лет - они огромные: от 1 до 37 млн рублей. Мы видим, что бизнес прибыльный", - подчеркнул мэр.

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