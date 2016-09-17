Мастера из разных стран подарили Ставрополью 10 скульптур

СТАВРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Первый Международный симпозиум скульпторов завершился в Ставропольском крае - 10 мастеров из разных стран в течение месяца создавали свои работы в центре города, теперь их работы будут размещены в скверах и парках региона, передает корреспондент ТАСС.

"Симпозиум, на мой взгляд, состоялся, - рассказал в интервью ТАСС инициатор проекта, председатель правления Ставропольского краевого отделения "Союза художников России" Сергей Паршин. - Важно, что это было действие, интересное для зрителей. Есть неоднозначные работы, что тоже, на мой взгляд, важно. Есть работы, которые более доходчивы и понятны, а есть более ассоциативного ряда, где можно больше поразмышлять".

Участниками симпозиума стали скульпторы из Белоруссии, Грузии, Греции, Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова, Владикавказа, Ставрополя. "Все они - абсолютно разные авторы, все имеют прекрасное академическое образование, но у каждого был свой подход к формам, свой способ выражения мыслей", - пояснил Паршин.

Мастера не были ограничены в творчестве какой-либо одной темой, каждый мог воплотить любую свою задумку. В течении месяца они создавали свои работы в центре Ставрополя, зрители могли наблюдать за процессом рождения скульптур из песчаника, ракушечника, гранита.

В результате созданы 10 скульптур, которые останутся в крае - среди них фигуры двух ангелов, орла, матери с ребенком. Места для их размещения будут выбраны позже. Предполагается, что скульптуры установят в скверах и парках краевой столицы и других городов Ставрополья, пояснили организаторы.

Первый симпозиум скульпторов проходил в крае при поддержке Министерства культуры РФ. "Посмотрим, что будет дальше с симпозиумом. В Крыму мы будем подыскивать каменные инкермановские глыбы для следующего симпозиума - это белоснежный песчаник, очень легкий в обработке", - отметил Паршин.