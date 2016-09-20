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Кабардино-Балкария отметит День адыгов танцами, выставками и скачками

В стране
20 сентября, 11:07 UTC+3 НАЛЬЧИК /Корр. ТАСС, Асият Гериева
Праздник был учрежден указом главы республики Юрием Коковым в 2014 году
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НАЛЬЧИК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. День адыгов (черкесов) отмечается во вторник в Кабардино-Балкарии (КБР). Как отметил глава республики Юрий Коков, праздник придаст импульс в укреплении единства всех народов Кабардино-Балкарии.

"Праздник придаст новый импульс дальнейшему укреплению единства народов Кабардино-Балкарии, развитию его экономического, духовного и интеллектуального потенциала. Он олицетворяет весь исторический путь адыгского народа, который, несмотря на непростые испытания, сохранил национальные корни, язык, культуру и духовный потенциал. Ныне адыги живут в разных уголках планеты и повсюду демонстрируют бережное отношение к национальным традициям, приверженность идеалам мира, добра и справедливости, вносят достойный вклад в развитие экономики, образования, культуры и спорта", - говорится в его поздравительной речи.

Коков также отметил, что история адыгов неотделима от судьбы многонационального народа Российской Федерации. "Мы вместе выдержали испытания временем и сегодня строим будущее нашей страны", - добавил он.

Как сообщили ТАСС в оргкомитете, праздник отмечают по всей республике. Основные торжества проходят в Нальчике, на недавно отреставрированной улице Кабардинской (старый центр города - прим. ТАСС), где состоится праздник адыгского танца. Отдельная программа подготовлена детскими творческими коллективами республики. Практически во всех музеях столицы КБР открыты выставки, на городских площадках организованы концерты-представления. Одной из основных площадок праздника стал Нальчикский ипподром, где состоятся скачки.

За происходящим наблюдают многочисленные гости, в том числе из-за рубежа, приехавшие на конгресс международной черкесской ассоциации, проходящей в эти дни в Нальчике.

День адыгов учрежден указом главы республики Юрием Коковым в 2014 году. Дата празднования назначена на 20 сентября, который объявлен в республике праздничным, выходным днем. Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, состоящего из кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Адыги проживают в Адыгее, Кабардино- Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии, Ставропольском крае. Общая численность адыгов в РФ по переписи 2010 года - 718 727 человек.

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