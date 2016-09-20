Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Команда-победитель Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа получит 100 млн руб.

В стране
20 сентября, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Мероприятие пройдет с 24 по 25 сентября в Ингушетии
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Призовой фонд VII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа, который состоится 24-25 сентября в Ингушетии, для команды- победителя в этом году составит 100 млн руб. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра спорта Республики Ингушетия Дауд Алхазуров.

"Минспорта РФ выделил бонус для команды, которая выиграет первое место - 100 млн руб. на строительство спортивных объектов", - сказал Алхазуров.

Он отметил, что из республиканского бюджета на организацию фестиваля и на подготовку спортсменов было выделено 15 млн руб. Как отмечалось ранее, более 160 спортивных объектов построили в Кабардино-Балкарии на премиальные, выигранные дважды - в 2011 и 2012 годах - на Фестивале культуры и спорта народов Кавказа.

Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа пройдет 24-25 сентября в Ингушетии. В нем примут участие делегации семи регионов Северо-Кавказского федерального округа, всего ожидается более 1000 участников.

Соревнования проходят по 12 видам спорта, среди которых борьба на поясах, перетягивание каната, стрельба из лука, передвижение на ходулях, поднятие тяжести, перенос тяжести на дистанцию, лазание по канату и другие.

Из культурных мероприятий ожидаются концерты, круглые столы, дискуссии по вопросам развития спорта и сохранения культуры и традиций народов Кавказа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Очистить Байкал за 360 минут: волонтеры собрали на берегах озера тонны мусора
3
Белый медвежонок с Чукотки получил прописку в Московском зоопарке
15
Как выглядят новые станции московского метро
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин сократил центральный аппарат МВД
2
Глава Минздрава РФ оказала помощь пассажиру рейса Москва - Нью-Йорк
3
СМИ: президент Киргизии Атамбаев находится на лечении в Турции
4
Песков прокомментировал сообщения СМИ о предложении Минфина повысить НДС
5
Жители Львовской области требуют вернуть Виктора Януковича
6
ООН приостановила отправку гуманитарных конвоев в Сирии
7
СМИ: ЦБ предлагает обязать бюджетников использовать карты "Мир"
Темы дня
Реклама