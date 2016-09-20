Команда-победитель Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа получит 100 млн руб.

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Призовой фонд VII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа, который состоится 24-25 сентября в Ингушетии, для команды- победителя в этом году составит 100 млн руб. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра спорта Республики Ингушетия Дауд Алхазуров.

"Минспорта РФ выделил бонус для команды, которая выиграет первое место - 100 млн руб. на строительство спортивных объектов", - сказал Алхазуров.

Он отметил, что из республиканского бюджета на организацию фестиваля и на подготовку спортсменов было выделено 15 млн руб. Как отмечалось ранее, более 160 спортивных объектов построили в Кабардино-Балкарии на премиальные, выигранные дважды - в 2011 и 2012 годах - на Фестивале культуры и спорта народов Кавказа.

Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа пройдет 24-25 сентября в Ингушетии. В нем примут участие делегации семи регионов Северо-Кавказского федерального округа, всего ожидается более 1000 участников.

Соревнования проходят по 12 видам спорта, среди которых борьба на поясах, перетягивание каната, стрельба из лука, передвижение на ходулях, поднятие тяжести, перенос тяжести на дистанцию, лазание по канату и другие.

Из культурных мероприятий ожидаются концерты, круглые столы, дискуссии по вопросам развития спорта и сохранения культуры и традиций народов Кавказа.