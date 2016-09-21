Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ставропольский театр кукол приехал в Астрахань с гастролями впервые за несколько лет

В стране
21 сентября, 11:58 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова
Театру в этом году исполняется 80 лет
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба Астраханского государственного театра кукол

АСТРАХАНЬ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Ставропольский театр кукол приехал в Астрахань с гастролями впервые за последние несколько лет, привез два спектакля - "Солнышко на память" и "Принцесса Крапинка". Об этом рассказала ТАСС директор Астраханского государственного театра кукол Людмила Лавриненко.

"Ставропольскому театру кукол в этом году исполняется 80 лет, у коллектива за плечами и опыт, и огромный творческий потенциал. С гастролями к нам этот театр приехал впервые за последние несколько лет, - уточнила Лавриненко. - Сегодня у наших гостей один спектакль, завтра - два, а есть дни, когда и по три спектакля покажут, запланированы выездные выступления в районах области".

Как рассказал ТАСС замдиректора Ставропольского театра кукол Иван Сергиенко, они представят два спектакля: музыкальный "Солнышко на память" для малышей, а для детей повзрослее волшебную историю с превращениями "Принцесса Крапинка". В целом к юбилею, который театр отметит в ноябре, артисты подошли с большим "багажом" - в репертуаре свыше 45 самых разноплановых спектаклей, к постановке готовиться еще один - "Золушка". К юбилею театр хотел бы получить собственное здание, которого у них пока нет. В планах театра - гастроли по Ставропольскому краю.

Гастроли Ставропольского театра кукол в Астрахани завершатся 25 сентября.

Ставропольский театр кукол был открыт в 1936 году. Первыми постановками детского театра стали "Каштанка", "Иван-царевич", "Веселый портняжка" и другие.

Астраханский государственный театр кукол был основан в 1986 году. Гастрольные туры театра проходят как в соседних областях - Волгоградской, Ростовской и других, так и за рубежом - в Болгарии, Казахстане, Туркменистане, Сербии. Театр является организатором Международного фестиваля театров кукол "Каспийский берег".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Очистить Байкал за 360 минут: волонтеры собрали на берегах озера тонны мусора
3
Белый медвежонок с Чукотки получил прописку в Московском зоопарке
15
Как выглядят новые станции московского метро
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Филиппин в грубой форме посоветовал Евросоюзу не вмешиваться в дела его страны
2
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
3
Осужденная за ДТП дочь иркутского депутата добилась отсрочки наказания
4
Украинские суды отказали "Газпрому" в обжаловании антимонопольного штрафа в $3,4 млрд
5
Глава Минобрнауки вернет астрономию в школы
6
На юго-востоке Москвы грабители отобрали у перевозчиков 23 млн рублей
7
Путин запустил в эксплуатацию новое нефтяное месторождение
Темы дня
Реклама