Ставропольский театр кукол приехал в Астрахань с гастролями впервые за несколько лет

АСТРАХАНЬ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Ставропольский театр кукол приехал в Астрахань с гастролями впервые за последние несколько лет, привез два спектакля - "Солнышко на память" и "Принцесса Крапинка". Об этом рассказала ТАСС директор Астраханского государственного театра кукол Людмила Лавриненко.

"Ставропольскому театру кукол в этом году исполняется 80 лет, у коллектива за плечами и опыт, и огромный творческий потенциал. С гастролями к нам этот театр приехал впервые за последние несколько лет, - уточнила Лавриненко. - Сегодня у наших гостей один спектакль, завтра - два, а есть дни, когда и по три спектакля покажут, запланированы выездные выступления в районах области".

Как рассказал ТАСС замдиректора Ставропольского театра кукол Иван Сергиенко, они представят два спектакля: музыкальный "Солнышко на память" для малышей, а для детей повзрослее волшебную историю с превращениями "Принцесса Крапинка". В целом к юбилею, который театр отметит в ноябре, артисты подошли с большим "багажом" - в репертуаре свыше 45 самых разноплановых спектаклей, к постановке готовиться еще один - "Золушка". К юбилею театр хотел бы получить собственное здание, которого у них пока нет. В планах театра - гастроли по Ставропольскому краю.

Гастроли Ставропольского театра кукол в Астрахани завершатся 25 сентября.

Ставропольский театр кукол был открыт в 1936 году. Первыми постановками детского театра стали "Каштанка", "Иван-царевич", "Веселый портняжка" и другие.

Астраханский государственный театр кукол был основан в 1986 году. Гастрольные туры театра проходят как в соседних областях - Волгоградской, Ростовской и других, так и за рубежом - в Болгарии, Казахстане, Туркменистане, Сербии. Театр является организатором Международного фестиваля театров кукол "Каспийский берег".