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В центре России объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемых сильных морозов

В стране
3 января, 20:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС
В ЦФО 4-9 января на севере округа, 6-9 января на большей части округа ожидается аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 7-14 градусов ниже климатической нормы
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Гидрометцентр России объявил штормовое предупреждение в связи с аномально холодной погодой, которая ожидается в ближайшие дни в центре страны.

"В Центральном федеральном округе (ЦФО) 4-9 января на севере округа, 6-9 января на большей части округа ожидается аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 7-14 градусов ниже климатической нормы", - отметил представитель метеослужбы.

4 января ночью в тыловой части циклона, сместившегося на Урал, в ЦФО местами пройдет небольшой снег, значительно похолодает. В юго-западной части округа ожидается температура от минус 4 до минус 11 градусов, на остальной территории - от 13 до 20 градусов мороза, в Костромской области - до 33 градусов ниже нуля.

Днем с приближением нового западного циклона в округе вновь пойдет снег, на западе местами сильный. Порывы ветра будут достигать 13-18 м/с, местами возможна метель. Температура воздуха составит минус 3 - минус 10 градусов, на северо-востоке - от 15 до 22 градусов мороза. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

5 января через ЦФО будет перемещаться западный циклон, в округе ожидается снег, местами сильный, порывистый ветер 13-18 м/с, метель. Температура воздуха в южной половине составит от минус 2 до минус 9 градусов, днем - до ноля градусов, на севере ночью - от минус 18 до минус 25 градусов, днем - 13-20 градусов мороза.

6 января циклон уйдет в Поволжье, снег в округе ослабеет, температура понизится на 10-12 градусов, 6 января ночью и днем на севере ЦФО будет минус 13 - минус 18 градусов, 7 января ночью - 24-29 градусов мороза, днем - от 13 до 18 градусов ниже нуля. На юге ЦФО 6 и 7 января ночью синоптики ожидаются 17-23 градуса мороза, днем - от минус 12 до минус 18 градусов.

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