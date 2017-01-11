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80% заявок на "дальневосточный гектар" в Приморье поданы для жилищного строительства

В стране
11 января, 5:45 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Чаще всего берут землю в южных районах региона. Это объясняется более теплым климатом и близостью к морю
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ВЛАДИВОСТОК, 11 января. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Большинство жителей Приморья, подавших заявки на получение "дальневосточного гектара", намерены построить на этой земле частные жилые дома. Об этом сообщили ТАСС в департаменте земельных и имущественных отношений администрации региона.

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© Станислав Красильников/ТАСС
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"Около 80% заявок подано для организации малоэтажного строительства", - сообщили в департаменте.

Ранее сообщалось, что более 9 тыс. жителей Приморья подали заявки на получение "дальневосточного гектара". На рассмотрении находятся 400 договоров, 258 - на регистрации, 500 договоров зарегистрированы. Чаще всего берут землю в южных районах Приморья, что связано с более теплым климатом и близостью к морю. Помимо строительства собственных жилых домов, землю берут для занятий охотой и рыбалкой, размещения причалов для маломерных судов, пчеловодства, рыбоводства.

Общая площадь земель, на которых может быть выдан надел в Приморье, составляет 2,8 млн гектаров.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года, он реализуется поэтапно и подразумевает получение гражданами РФ бесплатно участка площадью в 1 га на территории Дальнего Востока. Первыми право на выбор земельного участка получили жители девяти пилотных муниципальных районов (по одному из каждого субъекта в ДВФО). С 1 октября право оставить заявку на "дальневосточный гектар" было распространено на всех жителей Дальнего Востока, с 1 февраля 2017 года закон будет распространен на жителей других регионов России.

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