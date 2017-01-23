Посол МИД РФ назвал проект договора о сотрудничестве в Арктике примером блестящего диалога

ТРОМСЁ /Норвегия/, 23 января. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Соглашение государств - членов Арктического совета (АС) о расширении научного сотрудничества является примером конструктивного взаимодействия стран региона. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Барбин, выступая на международной конференции "Арктические рубежи" в норвежском заполярном городе Тромсё.

"Сегодня здесь уже выражали надежду на то, что данное соглашение будет подписано в мае на министерском заседании АС в Фэрбенксе. Я же скажу, что его просто обязаны подписать, - отметил Барбин. - Проект данного соглашения представляется мне блестящим примером того, насколько конструктивно арктические державы могут работать вместе, если у них есть общее видение и понимание вызовов, которые стоят перед нами в арктическом регионе".

Документ, проект которого был подготовлен рабочей группой АС (ее сопредседателем является российский дипломат), должен существенно облегчить сотрудничество между учеными из восьми арктических держав, в том числе обмен исследовательскими данными, взаимодействие с представителями третьих стран, получение виз и разрешений на ввоз оборудования, а также обеспечить дополнительную защиту интеллектуальной собственности. Это будет уже третье юридически обязывающее соглашение между странами - членами АС, подготовленное на площадке этого международного форума. В 2011 году было подписано Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасении в Арктике, а в 2013 году - о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике.

Как заявил ТАСС Барбин, мероприятия, подобные конференции "Арктические рубежи", в этом году собравшей 1400 участников, позволяют представителям арктических держав и других заинтересованных стран находить приемлемые формы взаимодействия, обмениваться мнениями и идеями, которые ложатся в основу конкретных решений и документов. Дипломат напомнил, что 29-30 марта в Архангельске пройдет международный форум "Арктика - территория диалога", посвященный теме эффективного развития высоких широт и международного сотрудничества в регионе. Возможность принять участие в мероприятии рассматривает глава МИД Норвегии Бёрге Бренде.

Арктический совет был учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в этом регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. Государства - члены АС - Канада, Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Финляндия, Исландия, Норвегия, Российская Федерация, Швеция и США. В 2015 году председательство в Совете на два года перешло к Соединенным Штатам, которые в мае этого года передадут его Финляндии.

Норвегия заинтересована в поддержании тесного сотрудничества и конструктивного диалога с Россией, в особенности в Арктике. Об этом заявила заместитель главы МИД Норвегии Марит Бергер Рёсланн.

"У Норвегии долгая история конструктивного и добрососедского сотрудничества с Россией на Севере, сотрудничества, продолжавшегося в том числе в периоды идеологических противоречий и политических разногласий, - отметила Рёсланн. - Норвегия стремится поддерживать тесное практическое сотрудничество и конструктивный диалог с Россией там, где это возможно, что особенно важно в высоких широтах. Арктика должна оставаться регионом стабильности, уважения к международному праву и успешно функционирующих международных организаций".

Представительница норвежского МИД напомнила, что в 2010 году Москва и Осло успешно разрешили 40-летний территориальный спор, поровну разделив так называемую серую зону Баренцева моря. Она также подчеркнула, что, несмотря на охлаждение отношений между двумя странами после украинских событий и присоединения Норвегии к режиму антироссийскийх санкций Евросоюза, Осло и Москва успешно управляют совместными ресурсами рыбы в Баренцевом и Норвежском морях, сотрудничают в таких сферах, как обеспечение ядерной и радиационной безопасности, охрана окружающей среды, поиск и спасение на море. По словам Рёсланн, в норвежском правительстве не видят противоречия в том, чтобы разделять позицию ЕС (Норвегия не является его членом) по ситуации на Украине и при этом охранять национальные интересы, касающиеся отношений королевства с Россией.