Компания из Китая вложит 154 млн руб. в деревообрабатывающую фабрику в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 24 января. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Новый резидент свободного порта Владивосток, "Деревообрабатывающая компания Жуньда" (КНР), весной запустит в Приморье производство фанеры и ориентированно- стружечных плит (ОСП), сумма инвестиций в проект - 154,4 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

"Деревообрабатывающая фабрика будет располагаться на территории Уссурийского городского округа. В рамках проекта инвестор отремонтирует цех и установит производственные линии по изготовлению шпона, фанерных и ориентированно-стружечных панелей. В планах компании - расширить географию поставок продукции как в Приморском крае, так и на территорию всего Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

Предполагается, что благодаря проекту удастся обеспечить производство импортозамещающей продукции и обеспечить создание 167 рабочих мест.

Реализация этого проекта позволит повысить эффективность лесопользования в регионе и вовлечь в хозяйственный оборот низкосортную и мало востребованную древесину. Круглый лес будет поставляться из лесных хозяйств Кировского, Чугуевского и Красноармейского районов. В перспективе компания намерена наладить высокотехнологичное деревоперерабатывающее безотходное производство и выпуск современных строительных материалов.

Сейчас резидентами свободного порта Владивосток являются 119 компаний с объемом инвестиций на сумму более 183 млрд рублей и перспективой создания более 22 тысячи рабочих мест.