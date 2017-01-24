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Первая ферма маралов появится в этом году в Новгородской области

В стране
24 января, 19:20 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова
Животные будут содержаться на свободном выпасе, сообщил вице-губернатор региона Александр Бойцов
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 января. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Первая ферма в Новгородской области, на которой будут разводить благородных оленей - маралов, начнет работу в этом году. Около 200 особей разместят на территории охотхозяйства в Маревском районе, сообщил ТАСС вице-губернатор региона Александр Бойцов.

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"В Новгородской области в этом году появится новая отрасль животноводства. В деревне Лаптево Маревского района, впервые в Новгородской области, появится маралья ферма. Сейчас идет проектирование охотхозяйства на 250 га в лесном массиве. Туда завезут 200 животных", - сказал он.

По его словам, животные будут содержаться на свободном выпасе, основная продукция хозяйства - оленина. На севере России олени выращивается для получения мяса, на Алтае марала разводят для снятия пантов (неокрепших рогов), на Дальнем Востоке - для мяса и пантов. Практически везде оленей выращивают в хозяйствах в условиях природной среды, максимально приближенных к естественным.

По данным областного департамента сельского хозяйства, Новгородская область уже несколько лет подряд полностью обеспечивает себя мясом: в 2016 году совокупный объем говядины, свинины и курятины вырос на 2%, достигнув 158,6 тыс. тонн. В 2017 году планируется, что производство скота и птицы на убой в живом весе составит 165 тыс. тонн.

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