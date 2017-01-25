Якутск стал первым российским городом-участником программы ООН-Хабитат

ЯКУТСК, 25 января. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Якутск стал первым российским городом, опыт жизнеустойчивости которого будет растиражирован по всему миру, рассказал глава города Айсен Николаев во время подписания соглашения с ООН-Хабитат в Якутске.

"Якутск стал первым российским городом, с которым ООН-Хабитат подписал отдельное соглашение по программе профилирования жизнеустойчивости городов. ООН в течение двух лет выработает универсальный алгоритм, который потом будет растиражирован по миру", - сказал мэр.

В программу устойчивого развития городов по созданию потенциалов городского экологического планирования и управления с помощью методов расширения участия населения, которая вырабатывается совместно ЮНЕП (UNEP - программа ООН по окружающей среде), включены 40 городов мира.

Как сказал руководитель программы ООН-Хабитат Дэн Льюис, новая программа важна для всего мира. "Мы хотим найти новые механизмы и подходы для жизнеустойчивости городов. Для нас большая удача сотрудничать с Якутском и применять и изучать опыт города на вечной мерзлоте", - сказал он.

В свою очередь, Николаев отметил, что это очень хорошая и серьезная помощь Якутску. "Нашему городу очень нужно и важно мнение мировых экспертов, которые прибудут сюда и будут вырабатывать механизмы и инструменты для дальнейшего развития. Это будет объективным взглядом со стороны, как дальше развиваться, и на что обратить особое внимание", - сказал он.

В программе развития городов предусмотрены 17 целей, предусматривающих, как городам мира развиваться в тех или иных условиях. Но пока нет единых подходов, поэтому ООН хочет выработать универсальный алгоритм, который будет работать для всех городов мира, чтобы потом растиражировать его на все города, включенные в программу.