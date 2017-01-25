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В Астрахани откроют первый в России гуманитарный парк "Гимнасиум"

В стране
25 января, 11:09 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова
Пространство станет подобием школьного технопарка, ориентированного на гуманитариев, и будет предназначено для юных писателей, художников, артистов и журналистов
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АСТРАХАНЬ, 25 января. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Первый в России гуманитарный парк "Гимнасиум" для школьников откроют в Астрахани в этом году, сообщили ТАСС в медиацентре областного Министерства образования и науки.

"Гуманитарный парк "Гимнасиум" для школьников планируют открыть в этом году на базе "Института развития образования". Это будет наподобие школьного технопарка, только для гуманитариев - для юных писателей, художников, артистов и журналистов. Астраханский гуманитарный парк для школьников будет первым в стране", - подчеркнули в медиацентре.

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Помещения для "Гимнасиума" уже есть. Теперь предстоит подготовить соответствующих преподавателей. Как уточнили в пресс-службе губернатора области, о реализации данного проекта региональный министр образования Виталий Гутман сообщил на заседании профильной коллегии с участием главы области Александром Жилкиным. Он поддержал идею, отметив, что данное направление будет очень популярным среди школьников.

В Астраханской области с 2013 года работает региональный школьный технопарк. Его направления - робототехника, микроэлектроника, цифровое производство, информационные технологии и физика и др. По данным учреждения, ежегодно через технопарк проходят свыше 1,2 человек, дистанционные курсы охватывают 3,5 сельских школьников. Это максимальные возможности, хотя желающих гораздо больше, поэтому на места в технопарке есть очередь 2-3 месяца.

По данным областного Минобрнауки, в регионе работают 307 общеобразовательных учреждения. Все школы компьютеризированы, имеются доступ к интернету, зоны Wi-Fi. Три школы области входят в состав 500 лучших общеобразовательных организаций страны.

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