Около 540 млн рублей необходимо на создание инфраструктуры камчатского промпарка "Дальний"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 января. /ТАСС/. Правительства Камчатского края считает, что на создание инженерной и транспортной инфраструктуры промпарка "Дальний" в Петропавловске-Камчатском потребуется по предварительным оценкам порядка 540 млн рублей.

"Целью проекта парка "Дальний" является создание специально организованной площадки с готовой инженерной и транспортной инфраструктурой, на которой смогут разместиться новые промышленные предприятия, а также будут действовать специальные административно-правовые условия. По предварительным оценкам, на создание инженерной и транспортной инфраструктуры промпарка "Дальний" потребуется порядка 540 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

По ее данным, в качестве наиболее подходящей площадки для создания промпарка определена промышленная территория вблизи поселка Дальний, входящего в Петропавловск-Камчатский городской округ. Общая площадь промпарка - 37,7 гектаров.

Формой реализации проекта выбрана модель государственного промышленного парка, в соответствии с которой инфраструктуру площадки на первом этапе предполагается создавать за счёт государственных средств. При этом данная модель предполагает возврат вложенных в инфраструктуру средств, прежде всего, за счёт налоговых платежей от предприятий-резидентов.

"Ключевые области специализации промышленного парка "Дальний" сформированы, исходя из основных видов деятельности компаний-резидентов. Это перерабатывающая промышленность, производство строительных материалов, ремонт технического оборудования и транспортных средств, транспортно-логистическая деятельность - обработка, хранение и организация транспортировки грузов", - рассказал генеральный директор Корпорации развития Камчатского края Николай Пегин.

По его словам, на первом этапе реализации плана создания и развития промышленного парка "Дальний" будет запущено семь проектов предприятий-резидентов, из них три являются якорными. Инвестиционные проекты будут реализованы в таких сферах, как производство бетона и железобетонных изделий, переработка ТБО, производство концентрата железа и строительных материалов, производство мебели, орудий лова, биогумуса, ремонт двигателей. Общий объем инвестиций от заявленных резидентов на начальном этапе реализации проекта составит 967 млн рублей. Совокупный эффект в виде налоговых поступлений в бюджеты всех уровней только по проектам заявленных резидентов состоит 1 млрд 132 млн рублей.