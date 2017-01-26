Урожай без риска: климат Дальнего Востока сделал теплицы привлекательными для инвесторов

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС /. Выращивание овощей в теплицах стало в последние годы одним из самых успешных направлений в сельском хозяйстве регионов Дальнего Востока: в Якутии уже к 2018 году намерены обеспечивать тепличными овощами потребности более 60% населения, а на Курилах уже в этом году планируют удовлетворять с помощью теплиц до 100% потребности населения в овощах. Строительство крупных теплиц идет полным ходом в Хабаровском крае и в Якутии, новые проекты готовятся к реализации в Приморье и на Сахалине. Корреспонденты ТАСС узнали в правительствах регионов, у экспертов и сельхозпроизводителей, почему тепличное выращивание овощей стало таким привлекательным для инвесторов, и какие новые проекты будут реализованы в этом секторе сельского хозяйства на Дальнем Востоке страны.

Во всем виноват климат

Климат Дальнего Востока с его летними циклонами, приводящими к переувлажнению почв и разрушительным паводкам несколько лет подряд, сделал тепличные хозяйства столь привлекательными для инвесторов, отметила заведующая кафедрой менеджмента Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), специалист в области сельского хозяйства Дальнего Востока Елена Глотова.

"Тепличные хозяйства, - это наше будущее. Тому, что тепличные хозяйства имеют достаточно серьезные перспективы на Дальнем Востоке, способствуют минимум две причины. И главная из них - климатические условия и качество почвы формируют на Дальнем Востоке зону рискованного земледелия", - отметила эксперт.

Так, два года подряд из-за летних дождевых паводков страдал урожай в Приморье. В 2015 году мощный тайфун "Гони" буквально "смыл" посадки сельхозкультур на юге края. Еще большим оказался ущерб от тайфуна "Лайонрок" в 2016 году: из-за паводка и переувлажнения почвы погибла почти половина урожая овощей. В край пришлось в срочном порядке завозить картофель, огурцы, морковь, лук и другие овощи.

"Вторая причина в том, что градостроители сегодня заинтересованы в сельском хозяйстве вокруг городов, так называемом, городском сельском хозяйстве. Именно использование технологий закрытого грунта в сельском хозяйстве позволит решить проблему влияния климата и удовлетворить потребности градостроителей", - пояснила Глотова.

"Основным сдерживающим фактором развития тепличных хозяйств является энерго- и теплозатратное производство. При существующей конъюнктуре цен на овощном рынке тепличные технологии не приносит тех доходов, которые позволили бы предприятию развивать производство. Изменить эту ситуацию может только модернизация производства, но этот процесс достаточно дорогостоящий и длительный", - обозначила эксперт проблемы тепличного сектора.

Новые теплицы от Якутии до Сахалина

Между тем тепличные хозяйства Дальнего Востока успешно справляются с этими проблемами. На Сахалине, где теплицы занимают 13,45 га площади, в этом году получили один из самых лучших урожаев овощей. "Всего в 2016 году выращено 19 наименований овощей и зеленных культур, включая пряные травы, а также розы и рассаду овощных и цветочных культур в ассортименте для населения области и озеленения города. Предварительно, сбор овощей закрытого грунта составил 4790 тонн, что составляет 65% самообеспеченности", - отметили в правительстве островной области.

Там добавили, что достигнута рекордная урожайность томатов и огурцов. "Это стало возможным благодаря не только применению технологических новинок в современных блоках теплиц, но и строгому соблюдению регламента выполнения технологических процессов", - пояснили в правительстве.

А в Якутии в декабре прошлого года собрали первый урожай томатов в экспериментальном тепличном комплексе "Саюри". "Все хотели попробовать наши помидоры. Мы снимаем урожай сейчас через день. Помимо магазинов, мы заключили договора поставки с 38 муниципальными детскими садами", - сообщил ТАСС директор тепличного комплекса Дмитрий Захаров.

Площадь теплиц в Хабаровском крае за последние два года выросла более чем в 10 раз, с 0,32 га до 3,4 га и продолжает расширяться. Так, в 2016 году в Хабаровске ООО "Аграрные технологии будущего" запустило в эксплуатацию настоящую фабрику по выращиванию салатных и зеленных культур гидропонным способом в технологическом партнерстве с японской компанией "Мираи" (инвестиции в проект составили около 80 млн долларов). Фабрика готова выпускать 47 видов салатов и пряных трав, а затем поставлять их на региональный рынок, уточнили в правительстве региона.

Будем строить больше

Новые проекты тепличных комплексов в настоящее время есть практически во всех регионах Дальнего Востока. Уже в этом году на Курильских островах готовы ввести новые мощности и полностью удовлетворить потребность населения в свежих овощах. На Сахалине к вводу готовится четвертая очередь теплиц АО "Совхоз "Тепличный" площадью 2 га. Предполагается, что производство овощей на защищенном грунте по Сахалинской области в 2017 году составит 5,1 тыс. тонн. Специалисты отмечают, что к концу реализации всех намеченных планов к 2025 году на Сахалине будут производить около 6,6 тыс. тонн, а доля самообеспеченности Сахалинской области в тепличных овощах составит 90%.

В Якутии уже в этом году намерены ввести в строй вторую очередь комплекса "Саюри". "На данный момент ведется проектная работа. Но сроки у нас сжатые, поэтому планируем к концу этого года ввести в эксплуатацию вторую очередь теплицы и расширить площадь до 1,7 га, что позволит удовлетворить потребности одной трети населения Якутска в огурцах и помидорах", - отметил директор тепличного комплекса.

Третий этап реализации данного проекта намечен на 2018 год. С выходом на полную проектную мощность - 3,3 га будут закрыты потребности в огурцах, зелени и томатах у 2/3 населения Якутска - более 200 тыс. человек. "Также с вводом всего комплекса цены на продукцию будут намного ниже, и мы выйдем на полную окупаемость в течение восьми лет", - пояснил директор.

В Хабаровском крае, по расчетам регионального Министерства сельского хозяйства и развития сельских территорий, к 2020 году будет построено не менее 18 гектаров круглогодичных тепличных комплексов. "Всего в крае мы выделяем около 20 млн рублей в год на поддержку проектов по выращиванию овощей в закрытом грунте. И, конечно, мы продолжим помогать таким предприятиям. Это очень востребованная продукция, и рынок для таких тепличных комплексов практически свободен. Необходимо наращивать выпуск продукции и делать так, чтобы появлялись новые предприятия", - отметил губернатор Вячеслав Шпорт.

В перечень приоритетных инвестиционных проектов Амурской области включили строительство тепличного комплекса площадью 6,19 га для сельскохозяйственного производственного кооператива "Тепличный" в селе Чигири Благовещенского района. Объем инвестиций в строительство тепличного комплекса превысит 800 млн рублей. Производственная мощность комплекса составит 7,2 тыс. тонн огурцов, здесь будет создано 98 рабочих мест.

Не менее масштабные планы в Приморье. До 2020 года здесь планируется увеличить площадь современных теплиц на 6 га и довести ее до 30 га. Однако эти планы могут быть пересмотрены в сторону увеличения, поскольку Приморье - один из регионов Дальнего Востока, где к строительству теплиц проявили интерес зарубежные инвесторы.

Теплицы - выгодное вложение для инвесторов из АТР

Тепличные хозяйства на Дальнем Востоке оказались привлекательными не только для российских, но и иностранных инвесторов. "Климатические условия и качество почвы формируют на всем Дальнем Востоке, не только на российских землях, зону рискованного земледелия. Это, на мой взгляд, основное условие привлекательности иностранных инвесторов", - считает Глотова.

В апреле 2017 года японская компания JGC Evergreen начнет строительство второй очереди тепличного комплекса по выращиванию овощей в Хабаровске, его площадь увеличится в два раза (с 2,5 га до 5 га). Завершить строительство второй очереди теплиц на площадке "Авангард" в ТОР "Хабаровск" предполагается в сентябре 2017 года.

"Проект реализуется без сбоев. Поэтому сегодня мы уже обсуждаем не только строительство второй, но и третьей очереди тепличного комплекса. Будем думать над выращиванием как огурцов и помидоров, так и другой овощной продукции. Надеюсь, что это станет хорошей историей успеха и примером для других японских инвесторов", - отметил Шпорт.

Инициатором строительства первой очереди проекта выступили, помимо JGC Evergreen, российская компания "Энерго-Импульс+" и японский банк "Хоккайдо". Комплекс площадью 2,5 га был построен в конце 2015 года, а в марте 2016 года получен первый урожай овощей. Сегодня продукция представлена в крупных торговых сетях Хабаровска. Проектная мощность первой очереди комплекса составляет 1,1 тыс. тонн овощной продукции в год. Компания - якорный резидент ТОР "Хабаровск" на площадке "Авангард", объем инвестиций в первую и вторую очереди комплекса оценивается в 2 млрд рублей.

Японская компания JFE Engineering Corporation в 2016 году заявила о желании построить в Приморье совместно с ФГУП "Дальневосточное" теплицы на площади 5 га. Реализацию проекта намерены начать в этом году.