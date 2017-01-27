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Выдачу "дальневосточных гектаров" в Якутии тормозят картографические ошибки

В стране
27 января, 1:53 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина
Всего в Якутии подано 10,7 тыс. заявлений на дальневосточный гектар, из которых более 4,1 тыс. заявлений получили отказ
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ЯКУТСК, 27 января. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Лишь треть картографических неточностей в Федеральной информационной системе (ФИС), выявленных в Якутии при оформлении выдачи "дальневосточного гектара", исправлены к настоящему времени, ошибки в ФИС стали причиной отказов около 2 тыс. заявителям в республике. Об этом ТАСС сообщила руководитель департамента по земельным отношениям Министерства имущественных и земельных отношений Якутии Анастасия Николаева.

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© Станислав Красильников/ТАСС
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"Всего в Якутии было выявлено 339 неточных кварталов, из которых на данный момент 92 квартала исправлены и еще 247 находятся в работе. Минвостокразвитием дано поручение кадастровой палате завершить все работы к 1 февраля", - сказала она.

По словам Николаевой, в общей сложности в Якутии более 3 тыс. кварталов, но работы ведутся пока только по выявленным неточностям, в дальнейшем планируется привести в соответствие все кварталы.

Также сложности испытывают и сотрудники Департамента по лесным отношениям республики при сверке картографических данных.

"До 2016 года земли лесного фонда предоставлялись без постановки на кадастровый учет. Поэтому сейчас вся работа по сверке ведется в ручном режиме, так как на публичной кадастровой карте не отображены данные по правам арендаторов лесных участков. Нами ведется работа по внесению этих сведений в ФИС путем декларирования, данные по популярным районам уже отражены в федеральной системе", - сказала ТАСС замначальника отдела использования лесов департамента лесного отношения Якутии Варвара Федорова.

По данным Министерства имущественных и земельных отношений республики, всего в Якутии подано 10,7 тыс. заявлений на дальневосточный гектар, из которых более 4,1 тыс. заявлений получили отказ. Причиной около 45% отказов (1,9 тыс. человек) стало наличие прав третьих лиц, так как на карте идет наложение и смещение земельных участков.

Положительно принятых решений о предоставлении земель 908, из них 428 заявок находятся на регистрации и более 500 - на подписи у граждан.

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