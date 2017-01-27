Дороги в аэропорт на Таймыре закрыты для всего транспорта из-за метели

КРАСНОЯРСК, 27 января. /ТАСС/. Автодороги, связывающие Дудинку и Норильск в Красноярском крае с аэропортом Алыкель, закрыты для движения всех видов транспорта из-за метели и гололеда. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"С 04:00 (00:00 мск) в целях обеспечения безопасности движения введено ограничение движения для всех видов транспорта на федеральной автодороге А-382 Дудинка - Алыкель и автодороге местного значения Норильск - Алыкель", - сказали в пресс-службе, уточнив, что причиной стала низовая метель и гололед.

Днем ранее на этих дорогах было введено ограничение для легкового транспорта.

В аэропорту Алыкель сообщили ТАСС, что он работает "по фактической погоде". Запланированные на утро рейсы перенесены на вторую половину дня.

По данным ГО и ЧС в Норильске действует штормовое предупреждение. Ожидается метель, видимость менее 1000 метров, ветер 9-14 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха до 31 градуса ниже нуля ночью и 20-25 градусов мороза днем.

Алыкель - основной аэропорт Таймыра. По расписанию прибытие и отправка рейсов здесь проходит в первой половине дня.