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Крым за два года приобрел жилье для 400 семей из числа реабилитированных народов

В стране
30 января, 9:52 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
На строительство жилья и объектов инфраструктуры до 2020 года республике выделено 10 млрд рублей
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Строительство жилого дома в центре Севастополя

Строительство жилого дома в центре Севастополя

© Алексей Павлишак/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Республика Крым в 2015-2016 годах приобрела жилье для порядка 400 семей из числа реабилитированных народов и в 2017 году рассчитывает купить для них еще около 80 квартир. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

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"Мы только за последние два года обеспечили жильем порядка 400 семей граждан из числа реабилитированных народов <…> В этом году <…> выделенных 100 млн рублей будет достаточно для приобретения где-то порядка 80 квартир", - сказал собеседник агентства.

По данным комитета, в регионе нуждаются в жилье порядка 5 тыс. семей граждан из числа реабилитированных. "Мы рассчитываем в первую очередь решить вопрос тех, кто остро нуждается в жилье. Я уверен, что мы до 2020 года это сделаем", - сообщил Смирнов.

Для этого в рамках ФЦП социально-экономического развития Крыма до 2020 года республике выделено 10 млрд рублей на строительство жилья и объектов инфраструктуры.

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"Уже в этом году по ФЦП мы закладываем 28 объектов в местах компактного проживания (реабилитированных народов - прим. ТАСС), из которых 12 - это жилые многоквартирные дома для граждан из числа реабилитированных народов и 16 - это объекты инфраструктуры, в том числе коммунальные сети и дороги. В целом на эти цели выделяется до 2020 года порядка 10 млрд рублей. Сегодня работы ведутся в соответствие с планом-графиком", - рассказал Смирнов.

На территории Крыма проживают представители 175 национальностей. Самой многочисленной группой являются русские (65%), на втором месте - украинцы (15,7%), на третьем - крымские татары (12% населения). Весной 2015 года президент РФ подписал указ о мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов.

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