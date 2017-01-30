ОНФ в 2017 году проведет экологические форумы во всех регионах РФ

Власти Петербурга планируют к концу февраля настроить поле "Зенит-Арены"Спорт 30 января, 12:35
Транспортная компания "Восток1520" в 2016 г. увеличила перевозки в 1,9 раза, до 22,7 млн тТранспорт 30 января, 12:27
Пожар на футбольном стадионе "Олд Траффорд" потушен, никто не пострадалСпорт 30 января, 12:00
Травма фигуристки Тарасовой не помешает их паре с Морозовым при подготовке к ЧМСпорт 30 января, 11:49
Гендиректор: "Анжи" не имеет проблем с финансированием на 2017 годСпорт 30 января, 11:42
Пожар возник на футбольном стадионе "Олд Траффорд" в МанчестереСпорт 30 января, 11:33
СМИ: весогабаритный контроль грузовиков могут объединить с системой "Платон"Транспорт 30 января, 11:31
Кархунен, Хиетанен, Мозякин и Ураков признаны лучшими игроками недели КХЛСпорт 30 января, 11:24
Генеральный менеджер Вайсфельд хотел бы остаться в "Салавате Юлаеве"Спорт 30 января, 11:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в текущем году проведут экологические форумы в каждом регионе РФ и осенью подведут их итоги на большом мероприятии. Об этом заявила на пресс-конференции в Москве сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева.
"Было принято решение, что мы экологические форумы проведем в каждом субъекте РФ, а потом объединим все поступившие (на форумах) общественные предложения в единый большой экологический форум", - сказала она.
По ее словам, каждый регион России должен промониторить до конца лета экологическую ситуацию и предложить пути решения этих проблем на региональном и федеральном уровне. "Все общественные предложения будут представлены на большом форуме по экологии, который запланирован на осень", - добавила Тимофеева.