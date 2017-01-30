ОНФ в 2017 году проведет экологические форумы во всех регионах РФ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в текущем году проведут экологические форумы в каждом регионе РФ и осенью подведут их итоги на большом мероприятии. Об этом заявила на пресс-конференции в Москве сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева.

"Было принято решение, что мы экологические форумы проведем в каждом субъекте РФ, а потом объединим все поступившие (на форумах) общественные предложения в единый большой экологический форум", - сказала она.

По ее словам, каждый регион России должен промониторить до конца лета экологическую ситуацию и предложить пути решения этих проблем на региональном и федеральном уровне. "Все общественные предложения будут представлены на большом форуме по экологии, который запланирован на осень", - добавила Тимофеева.