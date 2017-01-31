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В Казани открылся региональный этап чемпионата Worldskills

В стране
31 января, 17:38 UTC+3 КАЗАНЬ
Региональный чемпионат станет подготовкой к WorldSkills Competition 2019, который пройдет в Казани с 18 по 23 августа 2019 года
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КАЗАНЬ, 31 января. /ТАСС./ Региональный этап чемпионата Worldskills Russia 2017 открылся  в Казани, сообщается в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте Министерства экономики Татарстана.

"В сегодняшнем региональном чемпионате Worldskills "Молодые профессионалы" 2017 по компетенции "Предпринимательство" приняли участие 10 команд и 12 экспертов", - сообщается в пресс-релизе.

Компетенция "Предпринимательство" впервые была включена в III Национальный чемпионат, который состоялся в 2015 году в Казани. Участие тогда приняли команды из пяти регионов: Москвы, Московской области, Удмуртии, Ульяновской области и Татарстана. В 2016 году в европейском чемпионате по профессиональному мастерству Euro Skills 2016, который состоялся в Швеции, компетенция была представлена как презентационная, российская команда заняла второе место.

В региональном чемпионате "Молодые профессионалы" в Казани с 1 по 3 февраля примут участие более 1500 человек, традиционной площадкой станет Казанская ярмарка, а также Казанский строительный колледж и техникум информации и связи. Приезжие конкурсанты будут проживать в Деревне Универсиады. Соревнования пройдут по таким направлениям, как IT-технологии, сфера услуг, строительство, производство и др. - всего 75 компетенций. Победители финальных этапов смогут представить Татарстан на финальном этапе национального чемпионата, который пройдет с 16 по 19 мая 2017 года в Краснодаре.

Региональный чемпионат станет подготовкой к WorldSkills Competition 2019, который пройдет в Казани с 18 по 23 августа 2019 года. Специально для проведения WorldSkills Kazan 2019 году будет построен крупнейший выставочный комплекс - WorldSkills KazanArena площадью 55,1 га. Строительство центра уже начато, его планирует завершить к 2018 году.

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