Камчатская гонка на собаках "Берингия-2017" станет самой массовой по числу участников

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Гонка на собачьих упряжках "Берингия-2017" на Камчатке станет самой массовой по количеству участников за всю историю ее проведения с 1991 года. Заявки подали 19 каюров, сообщил ТАСС в среду глава оргкомитета соревнований Алексей Войтов.

"Заявки принимались до 1 февраля. О своем участии в гонке заявили 19 каюров из Камчатского края и Чукотского автономного округа. Это рекордное количество за всю историю "Берингии", - сообщил Алексей Войтов.

В этом году наравне с мужчинами будет состязаться каюр из Петропавловска-Камчатского Анастасия Семашкина, для которой эти соревнования станут четвертыми. Ранее в двух гонках Анастасия Семашкина занимала третье место.

Одной из интриг гонки будет участие двух титулованных каюров - отца и сына Левковских. "Старший Левковский, Николай Николаевич, трижды становился чемпионом "Берингии". Младший, Валентин, чемпионский титул завоевал в прошлом году. Оба заявляют, что будут биться серьезно, уступать и делать поблажки друг другу не будут", - сообщили в оргкомитете.

"В этом году на старт "Берингии" выйдут два чукотских каюра - Михаил Тельпин и Геннадий Томилов. Оба - неоднократные победители чукотской гонки "Надежда". Михаил Тельпин - единственный в мире каюр, который прошел все самые протяженные гонки на собачьих упряжках на планете. В его послужном списке участие в российских "Берингии" и "Надежде", в американской "Iditarod" и американо-канадской "Yukon Quest", - рассказали в оргкомитете.

Сейчас решается вопрос о доставке на Камчатку их упряжек с Чукотки. Здесь есть сложности, так как прямого авиасообщения между округом и полуостровом нет.

Призовой фонд

"Как и в прошлом году призовой фонд гонки составит 8,5 млн рублей. Из них 6 млн - выигрыш за первые три места. Каюры получат 3 млн рублей, 2 млн рублей и 1 млн рублей соответственно. Еще 1,5 млн рублей распределятся между теми, кто займет 4-е и последующие места", - сообщил Алексей Войтов.

Еще 1 млн рублей достанется тому, кто станет победителем в номинации "За верность традициям Севера", учрежденной губернатором Камчатки Владимиром Илюхиным. Приз получит каюр, который пройдет всю дистанцию на традиционной нарте и в традиционной одежде народов Севера. Кроме того, традиционно будет вручен приз памяти знаменитого камчатского вертолетчика Владимира Самарского. Его получит каюр, который первым преодолеет половину маршрута.

Маршрут и трасса

"Берингия-2017" пройдет по новому маршруту протяженностью 1,5 тыс. км. Старт будет дан 5 марта в селе Эссо Быстринского района, после чего упряжки уйдут на север в село Оссора Карагинского района. Уже оттуда каюры возьмут курс на поселок Усть-Камчатск. Этот участок ранее не был задействован в гонках, сообщил Алексей Войтов.

"В ближайшее время участок маршрута от реки Еловка до Усть-Камчатска будет осмотрен специалистами. В том числе они оценят возможность надежной переправы через реку, которая является достаточно крупной водной артерией", - сообщил собеседник ТАСС.

Он подчеркнул, что в этом году нет проблем со снегом, как это было в 2016 году, когда сильные морозы превратили его в подобие сахара. Тогда пришлось отменить часть этапа от Петропавловска-Камчатского через Налычевскую долину до села Мильково Мильковского района, так как двигаться в таком снегу не могли ни упряжки, ни группа сопровождения на снегоходах.

Гонка "Берингия"

Торжественное открытие гонки состоится в Петропавловске-Камчатском 25 февраля 2017 года. В рамках праздника пройдет гонка-пролог и детская гонка на собачьих упряжках "Дюлин". Затем каюры переедут в село Эссо Быстринского района, где 4 марта пройдет праздник "Берингия-2017", а 5 марта упряжки выйдут на старт. Финишируют спортсмены в Усть-Камчатске ориентировочно 28 марта.

"Берингия" - традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках, которая ежегодно проходит в марте. Первая гонка состоялась в 1990 году. Тогда на трассу протяженностью 250 км вышли восемь упряжек. На следующий год длина трассы составила 1980 км, ее занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую протяженную в мире. Сейчас дистанция составляет не менее 1,1 тыс. км.