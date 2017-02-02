Новый крупный порт-хаб создаст второй резидент свободного порта на Камчатке

THR: об истории любви Джона Леннона и Йоко Оно снимут фильмКультура 2 февраля, 2:22
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Халлом" в матче чемпионата Англии по футболуСпорт 2 февраля, 1:58
Эксперт: ничего страшного в поражении сборной РФ от шведов на ЧМ по хоккею с мячом нетСпорт 2 февраля, 1:40
Гол Тотти вывел "Рому" в 1/2 финала Кубка Италии по футболуСпорт 2 февраля, 1:26
ЦСКА сыграет с турецким "Фенербахче" в матче баскетбольной ЕвролигиСпорт 2 февраля, 1:18
ФК "Барселона" обыграл "Атлетико" в первом матче 1/2 финала Кубка ИспанииСпорт 2 февраля, 1:11
Сборная Египта по футболу вышла в финал Кубка АфрикиСпорт 2 февраля, 1:03
СИМ: Ким Кардашьян дала показания по делу об ограблении в ПарижеПроисшествия 2 февраля, 0:59
Источник: "Почта России" работает штатно, несмотря на слухи об уходе СтрашноваЭкономика и бизнес 2 февраля, 0:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 февраля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Новый крупный морской логистический центр построит в Петропавловске-Камчатском второй резидент Свободного порта. Соответствующее инвестиционное соглашение с компанией "Терминал Сероглазка" заключила Корпорация развития Дальнего Востока. Об этом, как сообщает пресс-служба региональной администрации, заявил заместитель председателя правительства Камчатского края Юрий Зубарь.
"Средства инициатор "Терминал Сероглазка" направляет на создание крупного логистического центра в столице региона с ориентиром на развитие Северного морского пути. Данный проект уже находится в стадии реализации - идет строительство и реконструкция причальных сооружений, холодильных и складских мощностей. В этом году компания планирует отправить первое судно с камчатской рыбопродукцией по Севморпути", - сказал Зубарь.
Инвестор создаст в Петропавловске-Камчатском холодильный комплекс проектной емкостью 15 тыс. тонн, построит причальные сооружения, ремонтные цеха для межрейсового обслуживания промыслового флота, рефрижераторные площадки и складской комплекс. Порт-хаб будет удовлетворять потребностям рыбопромышленных предприятий в обслуживании рыбопромысловых судов во время стоянки в порту, а также в рефрижераторных перевозках готовой рыбной продукции на экспорт, минуя перевалку в портах Южной Кореи, Китая и Владивостока. Общий объем инвестиций проекта - 876 млн рублей.
"Решение поставленных задач позволит увеличить объем перевалки в собственном порту компании до 800 тыс. тонн в год, создать крупный морской рефрижераторный терминал на восточном побережье России и наладить прямые поставки грузов в порты Азии, Европы, США Северным морским путем", - сообщает агентство инвестиций Камчатского края.
При этом, "Терминал Сероглазка" уже занимается снабжением и бункеровкой судов, обработкой, хранением, отправкой и перевозкой грузов.
Таким образом, на Камчатке официальными резидентами Свободного порта являются две компании с общим объемом инвестиций более 1,5 млрд рублей. Ранее соглашение было заключено с компанией "Новый дом" на строительство четырехзвездочного отельного комплекса в Петропавловске- Камчатском стоимостью 650 млн рублей. Еще 8 проектов находятся в стадии подписания соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока.