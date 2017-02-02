Новый крупный порт-хаб создаст второй резидент свободного порта на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 февраля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Новый крупный морской логистический центр построит в Петропавловске-Камчатском второй резидент Свободного порта. Соответствующее инвестиционное соглашение с компанией "Терминал Сероглазка" заключила Корпорация развития Дальнего Востока. Об этом, как сообщает пресс-служба региональной администрации, заявил заместитель председателя правительства Камчатского края Юрий Зубарь.

"Средства инициатор "Терминал Сероглазка" направляет на создание крупного логистического центра в столице региона с ориентиром на развитие Северного морского пути. Данный проект уже находится в стадии реализации - идет строительство и реконструкция причальных сооружений, холодильных и складских мощностей. В этом году компания планирует отправить первое судно с камчатской рыбопродукцией по Севморпути", - сказал Зубарь.

Инвестор создаст в Петропавловске-Камчатском холодильный комплекс проектной емкостью 15 тыс. тонн, построит причальные сооружения, ремонтные цеха для межрейсового обслуживания промыслового флота, рефрижераторные площадки и складской комплекс. Порт-хаб будет удовлетворять потребностям рыбопромышленных предприятий в обслуживании рыбопромысловых судов во время стоянки в порту, а также в рефрижераторных перевозках готовой рыбной продукции на экспорт, минуя перевалку в портах Южной Кореи, Китая и Владивостока. Общий объем инвестиций проекта - 876 млн рублей.

"Решение поставленных задач позволит увеличить объем перевалки в собственном порту компании до 800 тыс. тонн в год, создать крупный морской рефрижераторный терминал на восточном побережье России и наладить прямые поставки грузов в порты Азии, Европы, США Северным морским путем", - сообщает агентство инвестиций Камчатского края.

При этом, "Терминал Сероглазка" уже занимается снабжением и бункеровкой судов, обработкой, хранением, отправкой и перевозкой грузов.

Таким образом, на Камчатке официальными резидентами Свободного порта являются две компании с общим объемом инвестиций более 1,5 млрд рублей. Ранее соглашение было заключено с компанией "Новый дом" на строительство четырехзвездочного отельного комплекса в Петропавловске- Камчатском стоимостью 650 млн рублей. Еще 8 проектов находятся в стадии подписания соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока.