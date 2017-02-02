Недостроенный Hyatt во Владивостоке переоценят и выставят на второй аукцион

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Недостроенный гостиничный комплекс Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке выставят на аукцион в июне, для этого будет заново проведена его оценка, результаты которой станут известны весной, сообщает в четверг администрация Приморья.

"Для предстоящего аукциона "Наш дом - Приморье" заказал новый отчет об оценке рыночной стоимости актива, недостроенного пятизвездочного отеля Hyatt, его будет выполнять одна из компаний "большой четверки" - крупнейших в мире компании, предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги. Результаты оценки станут известны ориентировочно в марте этого года. Далее, как сообщила заместитель генерального директора по стратегическому и региональному развитию Российского аукционного дома (РАД) Ирина Ольшанникова во время рабочего совещания с АО "Наш дом - Приморье" во Владивостоке, будет проведена предпродажная подготовка, включая рекламные и маркетинговые мероприятия", - говорится в сообщении.

Аукцион пройдет на московской площадке РАД 8 июня.

Ранее компания "Наш дом - Приморье" заключила договор с Российским аукционным домом, согласно которому он займется продажей объекта. Уточняется, что инвесторы проявляют к нему интерес, с ним предметно ознакомились 25 компаний, есть несколько инвесторов, которые всерьез заинтересованы в приобретении гостиничного комплекса делового типа в центре Владивостока.

В состав недостроенного гостиничного комплекса входит здание отеля площадью около 6 тыс. кв. м, строительная готовность которого составляет 79%, и здание SPA-комплекса площадью более 2,6 тыс. кв. м готовностью 52%. Вместе с объектами незавершенного строительства покупателю перейдет право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. м, на которых расположен гостиничный комплекс.

Гостиничный комплекс был выставлен на электронный аукцион в июле 2016 года со стартовой ценой 8,5 млрд рублей. Причины, по которым возникла необходимость переоценить и выставить комплекс на аукцион во второй раз, не уточняются.

Hyatt во Владивостоке

Строительство двух пятизвездочных отелей Hyatt было включено в программу подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года. Однако объекты не были построены в срок. Депутаты Законодательного собрания Приморского края несколько раз увеличивали объемы финансирования строительства, также назначались новые сроки сдачи объектов, ни один из которых пока не был выдержан.

В конце октября 2015 года власти сообщили, что гостиницу на Корабельной набережной планируется достроить в 2016 году и сдать в эксплуатацию ко второму Восточному экономическому форуму, а второй отель на мысе Бурный выставят на продажу в нынешнем, незавершенном состоянии, включив в стартовую стоимость объекта все материалы, уже закупленные для отеля, в том числе мебель и оборудование.