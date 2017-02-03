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На тульских предприятиях ОПК появятся научно-производственные роты

В стране
3 февраля, 14:08 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 3, февраля. /ТАСС
Формирование научно-производственных рот призвано создать новые кадры для развития потенциала областных предприятий ОПК
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ТУЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Научно-производственные роты на оборонных предприятиях Тульской области будут сформированы в ближайшее время. Об этом сообщил губернатор области Алексей Дюмин на совещании под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

"Что касается формирования научно-производственных рот на базе ведущих тульских оборонных предприятий, то мы с удовлетворением восприняли такое решение. Ожидаем, что все подготовительные мероприятия в ближайшее время будут завершены", - сказал Дюмин.

Он подчеркнул, что формирование рот позволит сохранить и вырастить научные кадры в интересах развития научно-технического потенциала предприятий ОПК региона, а также в интересах создания новейших образцов военной техники для Вооруженных сил РФ.

"Мы также благодарны Минобороны за введение в строй в рекордные сроки Суворовского училища. На сегодняшний день Суворовское училище - это гордость всей Тульской области. Огромное вам спасибо. Реализуя профильное образование, мы с юных лет будем воспитывать настоящих патриотов и защитников Родины", - отметил губернатор.

"Но мы понимаем, что это лишь первый этап, и надеемся на такое же успешное завершение строительства объектов, входящих в комплекс данного учебного заведения", - добавил он.

Сегодня министр обороны посетил цеха НПО "СПЛАВ" в Туле, где производятся реактивные и тяжелые огнеметные системы вооружения в рамках гособоронзаказа, и провел совещание с участием представителей Ростеха и руководства Тульской области.

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