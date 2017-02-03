Глава КЧР: курорт "Домбай" будет развиваться по единой концепции

ЧЕРКЕССК, 3 февраля. /ТАСС/. Модернизация и расширение известного горнолыжного курорта "Домбай" (Карачаево-Черкесия) начнется в этом году в рамках госпрограммы "Развития Северо-Кавказского федерального округа" по единой концепции развития, сообщил ТАСС глава КЧР Рашид Темрезов.

"Несмотря на то, что сейчас в республике реализуется масштабный проект по строительству нового всесезонного курорта "Архыз", "Домбай", который очень популярен у туристов, не забыт, будем делать все для его дальнейшего совершенствования. Мы разработали и уже приступили к реализации единой концепции развития курорта, предусматривающей освоения северного склона, расширения зоны катания, решения проблем инженерной инфраструктуры", - сказал Темрезов, отметив, что туризм - одна из приоритетных отраслей для региона.

По его словам, концепция в перспективе предусматривает и единое управление объектами курорта. "Все это позволит сделать "Домбай" современным и еще более конкурентоспособным курортом, а от здоровой конкуренции между "Архызом" и Домбаем выиграют гости и жители республики", - пояснил Темрезов.

Решению поставленных задач будет способствовать и инвестиционный проект "Расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса "Домбай", разработанный в рамках единой концепции развития. Он предполагает строительство современного гостинично-оздоровительного комплекса на 75 номеров и скоростной восьмиместной гондольной канатной дороги пропускной способностью 2400 человек в час, порядка 5,5 км горнолыжных трасс, а также объектов по защите от лавин. "Если строительство курорта "Архыз" ведется с нуля с учетом опыта современных мировых курортов, то на "Домбае" мы исходим из тех возможностей, которые уже есть. При дальнейшем развитии курорта учитываются интересы всех, кто здесь работает, органы власти и бизнес совместно должны сделать его еще лучше, интереснее и безопаснее", - отметил глава республики.

Реализовать инвестпроект планируется в течение семи лет в рамках государственно-частного партнерства.

Водоснабжение горных склонов

Власти Карачаево-Черкесии разработали еще один инвестиционный проект, направленный на развитие знаменитого курорта и в целом туристско-рекреационного комплекса "Домбай-Теберда", который намерены в 2017 году представить на конкурсный отбор для включения в ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации". Проект предполагает строительство гостиницы, кафе, новых канатных дорог, горнолыжных трасс с устройством систем оснежения, строительство необходимой инженерной и туристской инфраструктуры, а также водоснабжения туристических объектов, которые находятся на склонах горы Мусса-Ачитара. Здесь же на высоте более 3,2 тыс. метров берут начало большинство горнолыжных трасс Домбая, откуда открывается один из самых красивых горных видов на Кавказе.

"Для водоснабжения склонов вершины Мусса-Ачитара планируется строительство магистральной сети общей протяженностью 10,5 км, насосных станций, резервуаров и объектов электроснабжения. Водопровод проектируется из чугунных труб импортного производства с возможным классом давления до 100 бар", - рассказал замминистра туризма, курортов и молодежной политики КЧР Павел Селипетов.

Он отметил, что реализация инвестпроекта "Развитие ВТРК "Теберда-Домбай" будет иметь мультипликативный эффект и положительно повлияет в целом на социально-экономическое развитие республики. Проект планируется реализовывать в 2018-2019 годах. На склоне Мусса-Ачитара находятся более 30 объектов - гостиницы, кафе, пункты проката. В основном сейчас вода доставляется им на канатной дороге.

"Проект также предполагает установку системы искусственного оснежения на некоторых участках горнолыжных трасс. Надеемся, что этот перспективный, нужный нашей республике проект будет поддержан и включен в госпрограмму", - добавил замминистра.

Увеличение зоны катания

Центром массового туризма и альпинизма Домбай начал становиться еще в начале прошлого столетия, первый альплагерь на Домбайской поляне был построен в 1934 году. Сейчас он ежегодно входит в десятку самых посещаемых горнолыжных курортов страны. К зимнему сезону 2016-2017 годов на Домбае проведена колоссальная работа по расширению горнолыжных трасс и увеличению зоны катания, которая сейчас составляет 400 га. Соответствующая работа будет продолжена и впредь.

На склоне горы Мусса-Ачитара были открыты две новые трассы общей протяженностью 10 км и рассчитанные на средний уровень подготовки, а действующие трассы совершенствованы и объединены в единый комплекс. На каждой из них установлены знаки с информацией о наименовании трассы, ее сложности и протяженности, о высоте, на которой она находится, а также обозначены съезды на другие трассы. Общая длина горнолыжных трасс Домбая различной категории сложности сегодня достигает более 30 км. На курорте функционируют девять гондольных, кресельных и маятниковых канатных дорог и восемь бугельных подъемников.

В текущем горнолыжном сезоне курорт планирует принять 350 тыс. человек, это примерно на 50 тыс. больше, чем в предыдущем. "Отрадно, что туристическая привлекательность республики растет с каждым годом. Турпоток в регион в среднем ежегодно увеличивается на 10-15%. КЧР обладает большим потенциалом для развития не только горнолыжного, но и других видов туризма, и мы обязательно будем его использовать, делать республику еще привлекательней и интересней, повышать сервис", - отметил Темрезов.

В КЧР сегодня действуют более 80 официально зарегистрированных турмаршрутов. Подробную информацию о туристических возможностях региона можно получить на официальных туристических интернет порталах и в офисе региональной общественной организации "Центр содействия развитию туризма и спорта", открывшемся на Домбае в декабре 2016 года. Здесь также будет оказываться различный спектр услуг по организации отдыха в КЧР.

Развитие инфраструктуры

Для развития курортов на Северном Кавказе необходимо создавать инфраструктуру, к 2021 году эту задачу надо решить. Об этом в начале 2017 года заявил президент РФ Владимир Путин. Решением этого вопроса в Карачаево-Черкесии активно занимаются последние несколько лет. Помимо развития горнолыжной инфраструктуры, на курорте "Домбай" ведутся масштабные работы по благоустройству самого поселка: строятся новые пункты общественного питания, пункты проката горнолыжного инвентаря, ведется реконструкция автомобильной дороги, газификация курорта, которую планируют завершить в 2018 году.

"Руководство республики и лично глава Рашид Темрезов большое внимание уделяет совершенствованию и развитию горнолыжной инфраструктуры, решению таких вопросов, как водоснабжение, газификация, качество дорог, освещение, транспортная логистика к курорту и так далее", - сказал глава администрации поселка Домбай Ерол Абайханов.

По его словам, за последние два года введен в эксплуатацию новый водопровод, что позволило снять злободневную проблему бесперебойного водоснабжения курорта и обеспечить его качественной питьевой водой, от ущелья Гоначхир до Домбая полностью заменены подземные кабельные сети, обеспечивающие поселок электроэнергией, проведена реконструкция и освещение федеральной автомобильной дороги, ведущей на курорт. "Из года в год совершенствуется система организации отдыха, повышается качество работы различных сервисных служб и услуг, предоставляемых туристам. Наряду с этим особое внимание уделяется безопасности. На горнолыжных склонах установлены камеры видеонаблюдения, на опасных участках трасс защитные сетки, несут дежурство полицейские и лыжный патруль", - добавил Абайханов.

Особое внимание по поручению главы КЧР уделяется на курорте и ценовой политике. По данным экспертов, Домбай по итогам 2016 года был признан одним из самых доступных горнолыжных курортов России, ожидается, что такая тенденция сохранится и в этом году. С каждым годом курорт все чаще становится не только излюбленным местом отдыха экстремалов и любителей горнолыжного спорта, но и центром различных культурных и спортивных фестивалей, акций и слетов. В середине февраля на Домбае Карачаево-Черкесия впервые проведет всероссийскую массовую лыжную гонку "Лыжня России".