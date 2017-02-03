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Сотрудник КГБ предложен в кандидаты на пост президента Южной Осетии

В стране
3 февраля, 22:40 UTC+3 ЦХИНВАЛ ЦХИНВАЛ 3, февраля. /ТАСС
Алан Гаглоев стал пятым выдвинутым кандидатом
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ЦХИНВАЛ, 3 февраля. /ТАСС/. Инициативная группа граждан предложила сотрудника КГБ Южной Осетии Алана Гаглоева для регистрации кандидатом на пост президента республики, сообщила ТАСС председатель ЦИК республики Белла Плиева.

"Кандидатура Алана Гаглоева выдвинута сегодня инициативной группой из 100 человек", - сказала она.

Таким образом, Гаглоев стал пятым выдвинутым кандидатом. Кроме того, в ЦИК поступили уведомления от инициативных групп о намерении сбора подписей для выдвижения еще нескольких кандидатов.

Ранее от инициативных групп были выдвинуты действующий президент республики Леонид Тибилов, депутат парламента, врач Алан Козонов, экс-президент страны (2011-2011 годы) Эдуард Кокойты. Кроме того, участники съезда партии "Единая Осетия" выдвинули в президенты своего лидера, спикера парламента Южной Осетии Анатолия Бибилова.

Согласно конституции Южной Осетии, президентом может быть избран гражданин страны не моложе 35 лет, владеющий государственным языком и постоянно проживающий последние 10 лет на территории республики. Глава государства избирается сроком на пять лет и не может занимать должность президента более двух сроков подряд. Кандидаты также обязаны подтвердить наличие ценза оседлости: они должны 10 лет проживать постоянно на территории республики до дня регистрации.

Президентские выборы парламентом республики назначены на 9 апреля текущего года.

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