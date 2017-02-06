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МИД: политика партнерства призвана определять будущее Арктики

В стране
6 февраля, 17:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Россия нацелена на выработку коллективных решений по развитию Арктики и эффективное использование ее потенциала, подчеркнул первый замглавы МИД РФ
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Россия будет решительно противодействовать попыткам ограничить конкурентные преимущества страны в Арктике и выступает за политику партнерства в регионе. Об этом заявил в интервью ТАСС первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов.

"Россия заинтересована в сохранении Арктики как региона сотрудничества и устойчивого развития, - подчеркнул он. - Сегодня крайне важно не допускать политизации международного арктического взаимодействия и ограждать его от конфронтационной логики".

"Уверены, что именно политика партнерства призвана определять будущее Арктики, - отметил высокопоставленный дипломат. - При этом намерены и в дальнейшем решительно противодействовать попыткам ограничить конкурентные преимущества России в регионе, привнести туда агрессивную риторику и деструктивные начинания, включая расширение военной активности НАТО вблизи российских границ".

"Исходим из того, что перед арктическими государствами стоят общие вызовы, обусловленные как глобальными изменениями климата, так и активизацией хозяйственной деятельности в Арктике, - сказал Титов. - Наша внешнеполитическая активность в Арктике нацелена, прежде всего, на содействие выработке арктическими государствами коллективных решений по развитию региона и расширению в этих целях практического взаимодействия".

По его словам, эти вопросы будут обсуждаться с участием высоких иностранных представителей на IV Международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога", который пройдет 29-30 марта 2017 года в Архангельске. "На этой авторитетной площадке предстоит сверить подходы к раскрытию и эффективному использованию потенциала Арктики в интересах повышения качества жизни населения Крайнего Севера", - добавил он.

Первый замглавы МИД РФ подчеркнул готовность РФ к реализации совместных экономических проектов "на взаимовыгодной основе как с нашими партнерами по региону, так и с другими государствами". В этой связи Россия заинтересована в активизации деятельности Арктического экономического совета, который проводит заседание своего руководящего комитета 7-8 февраля 2017 года в Санкт- Петербурге, отметил он.

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