На создание центра компетенций WorldSkills в Ульяновске направят свыше 330 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Свыше 330 млн рублей будет направлено в 2017 году из федерального бюджета и бюджета Ульяновской области на оборудование межрегионального центра компетенций по стандартам WorldSkills в Ульяновске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства образования и науки.

"В этом году из федерального бюджета на оснащение учебного центра межрегионального центра компетенций направят 108,5 млн рублей. В региональном бюджете на 2017 год заложено областное софинансирование на реализацию данного проекта в размере 225 млн рублей", - уточнили в ведомстве.

По словам министра образования и науки Ульяновской области Раиса Загидуллина, средства пойдут на создание и оснащение студенческого общежития, ремонт фасада учебного корпуса и благоустройство прилегающей территории. Также на базе центра будет осуществляться разработка и апробация экспериментальных образовательных программ подготовки по наиболее востребованным и перспективным специальностям, экспериментальная апробация новых ФГОС.

Межрегиональный центр компетенций в области транспорта и логистики будет функционировать на базе Ульяновского авиационного колледжа, где будут готовить кадры в области производства и ремонта самолетов и автомобилей - автомехаников, специалистов по обслуживанию двигателей, операторов беспилотных аппаратов, специалистов по ремонту и обслуживанию сельхозтехники. Подобные центры, кроме Ульяновской области, создаются еще в шести субъектах РФ: Свердловской, Московской, Тюменской, Тульской областях, Республиках Татарстан и Чувашия. Для реализации проектов субъектам выделено софинансирование из федерального бюджета в 2016-2017 гг. в размере 1 млрд рублей в год.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, основанное в середине ХХ века, которое направлено на повышение престижа рабочих профессий. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.