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Власти Сахалина обнуляют процентную ставку по инвестиционным кредитам для малого бизнеса

В стране
7 февраля, 4:50 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
Ее в полном объеме выплатит банку вместо предпринимателя областной бюджет
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Правительство Сахалинской области приняло решение обнулить процентную ставку по инвестиционным кредитам для малого и среднего бизнеса. Об этом во вторник сообщила пресс-служба региональных властей.

"По поручению губернатора процентная ставка по инвестиционным кредитам была обнулена. Ее в полном объеме выплатит банку вместо предпринимателя областной бюджет", - говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС и. о. министра экономического развития Сахалинской области Сергей Карпенко, решение об обнулении процентной ставки принято впервые. "Ранее малый и средний бизнес субсидировали в размере процентной ставки Центробанка. Например, при ставке по кредиту 15-18%, а ставке Центробанка 10%, мы 10% субсидировали, а остальное бизнес платил сам. Сейчас по инвестиционным кредитам мы будем полностью субсидировать процентную ставку", - сказал Карпенко.

В целом на поддержку инвестиционной деятельности, по словам Карпенко, будет направлено в 2017 году из областного бюджета 1,9 млрд рублей.

По данным регионального Министерства экономики, в области предусмотрены серьезные меры поддержки инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса. Среди них, например, субсидии на технологическое присоединение к энергетической и инженерной инфраструктуре, на приобретение оборудования. Кроме того, региональная казна возьмет на себя и часть платежей за закупленное в лизинг производственное оборудование.

Помимо указанных мер финансовой поддержки, в Сахалинской области действуют льготы по налогам на прибыль и на имущество для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, "Свободного порта Владивосток" и для ряда субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в приоритетных отраслях региональной экономики.

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