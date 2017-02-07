Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Хакасии превышен в 2,1 раза

АБАКАН, 7 февраля. /ТАСС/. Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Хакасии превышен в 2,1 раза. За неделю в медицинские организации республики с симптомами этих заболеваний обратилось 6289 человек, сообщили во вторник ТАСС в республиканском управлении Роспотребнадзора.

"Последние три недели идет рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. На сегодняшний день эпидемический порог превышен в 2,1 раза", - сказал представитель ведомства, отметив, что превышение эпидпорогов отмечено во всех возрастных группах.

Лабораторно грипп подтвержден у 150 жителей республики, добавил он.

Из-за эпидемии ОРВИ и гриппа в пяти школах республики полностью остановлен образовательный процесс, еще в 25 школах и 15 детских садах на карантин закрыты отдельные классы и группы.

Как сообщалось ранее, минувшей осенью прививки от гриппа сделали около 190 тыс. человек - порядка 35% жителей Хакасии.