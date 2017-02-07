Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Хакасии превышен в 2,1 раза

УФССП: охранять покинутое в Приморье судно Yeruslan должен был его капитанВ стране 7 февраля, 8:28
Российские керлингистки проиграли канадкам в финале УниверсиадыСпорт 7 февраля, 8:20
Трамп рассказал о своих хороших отношениях с ОбамойМеждународная панорама 7 февраля, 8:01
Исследование: китайский ICBC впервые стал самым дорогим банковским брендом в миреЭкономика и бизнес 7 февраля, 7:52
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Новосибирской области превысила 70%В стране 7 февраля, 7:44
Сосина: судьи в хоккейном финале Универсиады-2017 были на стороне канадокСпорт 7 февраля, 7:34
Фийон укрепил позиции в правоцентристском лагере для продолжения спора за пост президентаМеждународная панорама 7 февраля, 7:29
В Токио назвали южные Курилы "исконными территориями Японии"Международная панорама 7 февраля, 7:07
"Сент-Луис" обыграл "Филадельфию" в регулярном матче НХЛСпорт 7 февраля, 6:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АБАКАН, 7 февраля. /ТАСС/. Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Хакасии превышен в 2,1 раза. За неделю в медицинские организации республики с симптомами этих заболеваний обратилось 6289 человек, сообщили во вторник ТАСС в республиканском управлении Роспотребнадзора.
"Последние три недели идет рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. На сегодняшний день эпидемический порог превышен в 2,1 раза", - сказал представитель ведомства, отметив, что превышение эпидпорогов отмечено во всех возрастных группах.
Лабораторно грипп подтвержден у 150 жителей республики, добавил он.
Из-за эпидемии ОРВИ и гриппа в пяти школах республики полностью остановлен образовательный процесс, еще в 25 школах и 15 детских садах на карантин закрыты отдельные классы и группы.
Как сообщалось ранее, минувшей осенью прививки от гриппа сделали около 190 тыс. человек - порядка 35% жителей Хакасии.