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Жителям Псковской области повысили плату за общедомовые нужды в 40 раз

В стране
7 февраля, 14:43 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 7, февраля. /ТАСС
Губернатор раскритиковал чиновников псковского ЖКХ и обязал их извиниться перед жителями и пересчитать платежки
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Андрей Турчак

Андрей Турчак

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ПСКОВ, 7 февраля. /ТАСС/. Чиновники псковского ЖКХ извинятся перед жителями за повышение нормативов по воде и электроэнергии на общедомовые нужды (ОДН) в 40 раз.

Этого потребовал губернатор Псковской области Андрей Турчак, выступая на заседании облдаминистрации.

"Жители Псковской области не просто обеспокоены, они убиты январскими платежками. Это банальная чиновничья глупость. Вы сами себя высекли и теперь будете из этой ситуации выходить", - процитировала пресс-служба слова Турчака.

Губернатор поручил руководству облкомитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию и извиниться перед жителями региона. Кроме того, как прозвучало на заседании, в феврале жителям сделают перерасчет по "справедливым нормативам". Таким образом, повышение платы за ОДН по сравнению с декабрем 2016 года составит всего 5-10%.

В январе жители Пскова, проживающие в многоэтажных домах, получили платежки, в которых сумма на ОДН за потребленные воду и электричество увеличилась в разы в зависимости от этажности и износа домов. Некоторые владельцы квартир получили платежки с вдвое большей суммой, некоторых обязали заплатить цену, более чем в 40 раз превышающую норматив.

Причиной, по мнению властей, стала неверная трактовка управляющими компаниями новых нормативов ОДН: в частности, они включили в расчет чердаки, подвалы и подсобные помещения. Кроме того, пояснили в администрации, некоторые ресурсоснабжающие организации с 1 января 2017 года воспользовались своим правом и применили повышающий коэффициент 1,5 для домов, которые не оснащены приборами учета.

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