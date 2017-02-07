Жителям Псковской области повысили плату за общедомовые нужды в 40 раз

ПСКОВ, 7 февраля. /ТАСС/. Чиновники псковского ЖКХ извинятся перед жителями за повышение нормативов по воде и электроэнергии на общедомовые нужды (ОДН) в 40 раз.

Этого потребовал губернатор Псковской области Андрей Турчак, выступая на заседании облдаминистрации.

"Жители Псковской области не просто обеспокоены, они убиты январскими платежками. Это банальная чиновничья глупость. Вы сами себя высекли и теперь будете из этой ситуации выходить", - процитировала пресс-служба слова Турчака.

Губернатор поручил руководству облкомитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию и извиниться перед жителями региона. Кроме того, как прозвучало на заседании, в феврале жителям сделают перерасчет по "справедливым нормативам". Таким образом, повышение платы за ОДН по сравнению с декабрем 2016 года составит всего 5-10%.

В январе жители Пскова, проживающие в многоэтажных домах, получили платежки, в которых сумма на ОДН за потребленные воду и электричество увеличилась в разы в зависимости от этажности и износа домов. Некоторые владельцы квартир получили платежки с вдвое большей суммой, некоторых обязали заплатить цену, более чем в 40 раз превышающую норматив.

Причиной, по мнению властей, стала неверная трактовка управляющими компаниями новых нормативов ОДН: в частности, они включили в расчет чердаки, подвалы и подсобные помещения. Кроме того, пояснили в администрации, некоторые ресурсоснабжающие организации с 1 января 2017 года воспользовались своим правом и применили повышающий коэффициент 1,5 для домов, которые не оснащены приборами учета.