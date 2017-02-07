ГАЗ станет поставщиком автокомпонентов для мирового производителя тормозных систем WABCO

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. "Группа ГАЗ" будет поставлять автокомпоненты для глобального производителя тормозных систем грузовых машин - бельгийской компании WABCO. Проект реализован в рамках импортозамещения, поскольку произведенные тормоза холдинг будет устанавливать, в частности, на автомобили "Урал", сообщил ТАСС директор дивизиона "Автокомпоненты" "Группы ГАЗ" Кирилл Эпштейн.

"Совместный проект по поставке автокомпонентов для глобального производителя тормозных систем - компании WABCO - это продолжение реализации стратегии нашего дивизиона по увеличению уровня локализации и импортозамещению. Дивизион "Автокомпоненты" "Группы ГАЗ" был номинирован бельгийской компанией на поставку корпуса клинового разжимного механизма тормозных систем", - уточнил он.

По словам Эпштейна, в производстве комплектующих будут задействованы два завода автохолдинга - ГАЗ в Нижнем Новгороде и Канашский автоагрегатный. Затем компоненты будут поставляться на российский завод компании "WABCO". Конечный продукт - собранные тормозные системы, будут устанавливаться на автомобили "Урал NEXT" и "Урал-М" производства "Группы ГАЗ", однако в дальнейшем перечень потребителей может быть расширен. Опытную партию компонентов предполагается поставить в апреле 2017 года, старт серийных поставок запланирован на четвертый квартал этого года.

"Для нас это несомненно важный проект, который позволяет нам стать поставщиком еще одного глобального игрока. Импортозамещение дает возможность снижения себестоимости узлов автомобилей. С другой стороны, наш автокомпонентный бизнес получает возможность расширения доступа к новейшим технологиям и дополнительные доходы как поставщик глобального рынка", - отметил Эпштейн.

Он добавил, что проект с WABCO является этапом в локализации производства комплектующих мирового уровня, реализованный автохолдингом. В 2012 году на ГАЗе стартовало совместное с европейской компанией Bosal производство систем выпуска отработанных газов, в 2014 году открыто совместное предприятие по выпуску деталей крепежа со шведской компанией Bulten, в 2015 году организовано производство штампованных кузовных деталей для автомобилей Mercedes-Benz Sprinter. В 2016 году ГАЗ стал поставщиком компонентов для двигателестроительного завода FordSollers, "Бултен Рус" был номинирован на поставку продукции для промышленных проектов альянса Renault-Nissan и АвтоВАЗа.

WABCO (Бельгия) - ведущий глобальный поставщик технологий и услуг, повышающих безопасность, эффективность и коммуникацию коммерческого транспорта. Оборот компании в 2015 году составил 2,6 млрд долларов. "Группа ГАЗ" - крупнейший производитель коммерческого транспорта в России. Выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты, объединяет 13 предприятий в восьми регионах России.