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Русское географическое общество создаст атлас пещер России

В стране
8 февраля, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Как сообщил президент РГО Сергей Шойгу, на данный момент информация собрана по 1800 пещерам
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Русское географическое общество планирует выпустить атлас пещер России после завершения составления их кадастра. Об этом сообщил его президент Сергей Шойгу.

"На данный момент информация собрана по 1800 подземных пространств нашей страны, и она продолжает активно поступать... Дальнейшие шаги мы видим в том числе в создании атласа этих пещер", сказал Шойгу.

"Мы должны начать предлагать туры по красивейшим пещерам. И это должно стать большим туристическим проектом", - добавил он.

Как ранее сообщал ТАСС, в сентябре 2016 года президент РГО выразил надежду на завершение составления кадастра пещер России к 2018 году.

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