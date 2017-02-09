Четыре особо охраняемые природные территории создадут в Забайкалье в Год экологии

ЧИТА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Четыре особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального значения создадут в Забайкальском крае в 2017 году, который объявлен в России Годом экологии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

"В 2017 году планируется создание заказника "Джилинский", степного заказника "Дульдургинский", заказника "Среднеаргунский" и Учебно-научного стационара "Менза" в Красночикойском районе. Каждая из создаваемых территорий уникальна по-своему, и уже имеет свою историю. В целом создание ландшафтных заказников способствует сохранению лесных, степных и пресноводных экосистем и связанных с ними охотничье-промысловых и редких, нуждающихся в охране видов животных и растений", - сказала пресс-секретарь министерства Наталья Куприянова.

Заказник "Джилинский" создается в Улётовском районе на месте существовавшего в 1990-х годах. Это единственный региональный заказник, в котором будут сохраняться кедровники, имеющие орехово-промысловое значение, что важно для уникального генофонда сосны сибирской.

Степной заказник "Дульдургинский" будет расположен на левобережье среднего течения реки Онон на юге Дульдургинского района около сел Токчин, Чиндалей и Зуткулей. Заказник также будет создан на месте ранее существовавшей ООПТ для сохранения ключевых мест обитания сурка-тарбагана и других редких видов.

Заказник "Среднеаргунский" общей площадью чуть больше 200 тыс. га создается на территории Нерчинско-Заводского района, преимущественно вдоль среднего течения реки Аргунь. Он станет одной из немногих приграничных ООПТ в Забайкалье. Заказник необходим для снижения негативного воздействия на окружающую среду активно развивающегося лесного и горнорудного производства в районе.

"Учебно-научный стационар "Менза" создается в Красночикойском районе площадью для сохранения участка чикойской тайги в верховьях реки Большая, продолжения комплексных стационарных исследований популяций охотничье-промысловых видов животных, динамики урожайности чикойских кедровников", - добавила пресс-секретарь.