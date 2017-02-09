План экологической безопасности для порта Ванино утвердят к концу февраля

ХАБАРОВСК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. План по нормализации экологической обстановки в порту и в поселке Ванино планируется утвердить до конца февраля. Об этом в четверг сообщил первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Василий Шихалев.

"Мы должны доработать план мероприятий с учетом всех предложений в течение недели, согласовать с советом директоров порта и в конце февраля утвердить этот документ. После чего начнется наиболее ответственный этап - постоянный контроль за исполнением плана. Для этого будем регулярно, с обязательным привлечением общественности, проводить заседания рабочей группы", - сказал Шихалев по итогам заседания рабочей группы по обеспечению безопасного и социально-ответственного функционирования порта Ванино.

Группа сформирована по поручению губернатора Вячеслава Шпорта, которое он дал после поездки в Ванино 25 января. В состав группы вошли представители краевых властей, федеральных надзорных ведомств, жителей поселка, Общероссийского народного фронта, руководства порта.

Суть вопроса

В поселке Ванино 29 января прошел митинг, собравший до 500 участников, на котором были заявлены экологические требования к руководству порта, где перегружается уголь. Ситуация с угольным пылением в поселке обострилась пять лет назад, в 2013 году ванинцы уже проводили митинг в защиту права на чистую окружающую среду. 27 января Росприроднадзор наложил запрет на деятельность дробильных машин в порту, которые и производят пыление. Десять машин было опечатано, в течение 90 дней они не смогут работать.

Что предлагается

Генеральный директор ООО "УК Мечел-Транс", член совета директоров "Порта Ванино" Алексей Лебедев сообщил на заседании группы, что предприятие выделит более 100 млн рублей на природоохранные мероприятия, в первую очередь, для ликвидации пыления при перегрузке угля.

Порт приобрел дополнительные снегогенераторы для подавления пыли, планирует закупить до конца первого полугодия вакуумный погрузчик, разработал проект очистных сооружений, а также в конце этого года приступит к подготовке технического задания на строительство современного перегрузочного комплекса.

Представители стивидорной компании подтвердили, что работают над изменением структуры грузопотока в сторону уменьшения перевалки угля, ближайшие к поселку причалы будут переориентированы на другие грузы.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, ряд инициатив высказали представители общественности. В частности, они предложили закупить передвижную станцию мониторинга воздуха, доработать нормативы предельно допустимых концентраций пыли, высадить деревья на прилегающей к порту территории.