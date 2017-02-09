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Реализация новой региональной политики будет обсуждаться на инвестфоруме в Сочи

В стране
9 февраля, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак отметил, что в ближайшее время будет сформирован план действий правительства по реализации основ региональной политики
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Возможности реализации новой региональной политики планируется обсудить на предстоящем 27-28 февраля Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

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"Это чрезвычайно важное направление. После того как вышли обновленные основы региональной политики в РФ, 16 января текущего года был издан указ президента об основах региональной политики до 2025 года, им предусмотрена разработка до конца текущего года стратегии пространственного развития РФ, где должен быть определен экономический потенциал каждого субъекта РФ, каждой территории, место каждого субъекта в межрегиональном разделении труда. На основе этой стратегии мы должны будем сформировать перечень инвестиционных проектов, реализуемых за счет привлечения частных инвестиций, федерального, регионального и муниципального значения и приступить в таком, буквально ручном режиме к реализации проектов, которые будут сформированы по инициативе органов публичной власти. Эти возможности будут обсуждены на форуме", - сказал он.

По его словам, в ближайшее время будет сформирован план действий правительства по реализации основ региональной политики.

"Важно, что потенциальные инвесторы могут принять участие в реализации проектов, которые предложит им власть, но это не исключает, что они могут по собственной инициативе, исходя из этой стратегии, исходя из программ, свои проекты реализовать. Важно, чтобы власть в активном режиме начала формировать свои инвестиционные предложения для бизнеса", - добавил Козак.

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Российский инвестиционный форум – 2017
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