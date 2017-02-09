Парламент Башкирии рассмотрит законопроект о разрешении браков с 15 лет

УФА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Парламентарии Башкирии готовят законопроект о разрешении заключать браки с 15 лет, сообщил журналистам спикер Госсобрания республики Константин Толкачев. В прошлом году законопроект о вступлении в брак с 14 лет прошел первое чтение, но из-за широкого общественного резонанса был отправлен на доработку.

"Дискуссии на различных площадках идут уже больше года, пора вернуться к решению этого вопроса и найти компромиссное решение. Тем более, что в ходе многочисленных консультаций обсуждались варианты, которые устраивают и общественность, и правоохранительные органы, и органы опеки", - сказал Толкачев.

"Одно из предложений, высказанных общественностью, - изменение возраста возможного вступления в брак с 14 до 15 лет. Думаю, оно заслуживает поддержки", - добавил спикер регионального парламента.

Семейный кодекс разрешает заключение ранних браков, при этом законодательство не устанавливает ни нижний предел возраста, ни порядок этой процедуры. "Ежегодно заключается порядка 15-20 ранних браков, каждый такой случай очень сложный, и необходимо, чтобы к его решению были подключены как правоохранители, так и социальные службы и органы опеки", - убежден Толкачев.

Законопроектом предлагается определить нижний возраст, допустимый для вступления в брак, - 15 лет. Также он определяет перечень особых обстоятельств - это только беременность или рождение ребенка. В настоящее время на практике допускаются и другие причины, например, "фактически сложившиеся отношения".

Также законопроект предусматривает обязательное участие представителей органов опеки и попечительства, направление материалов в следственные органы и принятие решения о разрешении или отказе на вступление в брак Госкомитетом Башкирии по делам юстиции.