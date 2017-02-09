Суд 2 марта рассмотрит жалобу на решение о законности установки памятника Ивану IV в Орле

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ОРЕЛ, 9 февраля. /ТАСС/. Орловский областной суд рассмотрит 2 марта жалобу бывшего депутата горсовета Юрия Милютина на решение городского суда по факту признания законности установки в Орле памятника Ивану Грозному, сообщили в суде.
"Апелляционная жалоба на решение районного суда Орла поступила 7 февраля, рассмотрение дела состоится 2 марта в 14:00 мск", - говорится в сообщении суда.
В ноябре 2016 года районный суд города Орла отказал в иске экс-депутату горсовета Малютину, который настаивал на незаконности установки первого в России памятника Ивану Грозному на территории охранной зоны. Суд пришел к выводу, что монумент не располагается в границах памятника археологии "Детинец" крепости Орла, прилегающей к Богоявленской церкви. В связи с этим порядок и процедура согласования при установке монумента нарушены не были.
В настоящее время новый иск станет уже третьим от Малютина относительного этого монумента. В первом иске он настаивал на запрете установки памятника рядом со зданием театра детей и молодежи "Свободное пространство" (охранная зона объекта культурного наследия города Орла "Здание Магистрата" - прим. ТАСС). Однако позже депутаты горсовета проголосовали за выделение земли возле Богоявленского собора, где в конечном итоге и был установлен памятник 14 октября прошлого года.