Ученые в Приморье разрабатывают корма для лососей, которых разводят на Дальнем Востоке

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ВЛАДИВОСТОК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Ученые Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центра) в Приморье испытывают новые корма для лососевых рыб, которые становятся все нужнее с ростом числа лососевых заводов на Дальнем Востоке и позволят заменить иностранные аналоги, сообщает ТИНРО-Центр.
"Работы выполняются в рамках госзадания с Росрыболовства по теме "Разработка мероприятий по научному обеспечению развития современного кормопроизводства для аквакультуры". По словам ведущего научного сотрудника ТИНРО-Центра Виктора Марковцева, увеличение количества частных лососевых заводов на Дальнем Востоке делает актуальными работы по обеспечению их качественными лососевыми кормами отечественного производства. Это также вполне соответствует тенденциям промышленного импортозамещения в стране", - говорится в сообщении.
В состав разработанных учеными кормов входит ферментированная паста из отходов рыбного сырья, неразделанного минтая. Они готовятся из традиционных и широко доступных объектов российского промысла без использования сложного оборудования, поэтому дальневосточные рыбоводы легко смогут использовать технологию.
"Совместные с лососеводами работы по разработке и применению новых рецептур кормов начались в 2016 г., в прошлом году ученым удалось получить хорошие результаты. В 2017 г. количество аквариумов с молодью стало больше в два раза, что позволяет не только расширить количество вариантов кормления молоди, но и получить более детальные обоснования для выбора оптимального состава корма для молоди кеты", - говорится в сообщении.
Когда эксперименты завершатся, ученые обобщат данные, полученные за все время работы над кормами и на следующем этапе будет использоваться продукт с уже улучшенной рецептурой.