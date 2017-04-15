"Тоже своего рода роботы": бывший физик создал в Томске театр живых кукол

Владимир Захаров переносил на кукольную сцену истории, написанные Антуаном де Сент-Экзюпери, братьями Стругацкими и Карло Гальдони, создавал и авторские спектакли. Работать он предпочитает один. Корреспондент ТАСС побывал в театре и узнал, как там все работает и почему куклы иногда бывают интереснее людей.

У двери большого бревенчатого дома-театра, крытого разноцветной черепицей, сидит бабушка в круглых очках и вяжет спицами. Билеты на спектакль посетителям предлагается брать самостоятельно из аккуратной стопки рядом. Зрители идут в зал мимо галантного мужчины в тюбетейке, огромного попугая, требующего денег на орешки и пожилого улыбчивого фотографа.

Лохматый парнишка поднимает занавес, и на сцене появляются человек и медвежонок. Весь спектакль они идут по лесу, рассуждая о человеческой природе и заставляя зрителя задуматься о системе ценностей. Меняется освещение, и зрительный зал превращается то в лесную чащу, то в водную гладь озера. Так выглядит томский театр "2+Ку". Зайдя в него, как-то забываешь, что живой человек в нем всего один, остальные — куклы.

Театр в сундуке

Дом-театр, похожий на старинный сундук, Владимир Захаров построил больше десяти лет назад в извилистом переулке недалеко от центральной городской улицы Ленина. Каждые выходные многочисленные зрители проходят мимо покосившихся заборов и унылых домишек, под теплотрассой, на которой причудливыми буквами из древесных коряг написано "театр".

"Один я здесь деревья сажаю. Все рубят", — Захаров стоит в просторном помещении, где зрители ждут начала спектакля, разливает чай. Он скромен, говорит тихо, короткими фразами, но много слов ему не нужно, чтобы поставить обычного человека в тупик или заставить задуматься.

— Можно мне еще один такой же травяной чай? — какая-то женщина протягивает хозяину театра кружку.

— Такой же не получится, — шутит он, — в одну реку ведь дважды не войдешь.

— Да? А вот в жизни получается, что входишь, — женщина явно говорит о чем-то своем.

— Это не река, — вздыхает Захаров, — это у вас грабли. Не путайте.

Чай бесплатный, о чем Захаров не устает повторять детям и взрослым, интересующимся ценой. Здесь вообще нет фиксированных цен — на кухне висит мешочек для добровольных пожертвований. Такой же на входе, где зрители берут билеты. Деньги, собранные с пожертвований, Захаров направляет на развитие театра: починку того, что сломалось, покупку нового оборудования и, конечно, создание кукол. Он здесь един во всех театральных ипостасях: и режиссер, и актер, и декоратор, и конструктор кукол, и администратор. Сам себе хозяин и работает так, как ему нравится.

"Когда-то я жил в мире жестких сроков, — вспоминает художник, — это было ужасно".

Из физиков в кукловоды

Когда-то — это почти 30 лет назад, когда томский физик Владимир Захаров в НИИ технологии машиностроения конструировал роботов. В НИИ он проработал с 1980-го по 1987 год, и этого хватило, чтобы понять всю бессмысленность своей работы. Масштабной перестройки технологий не предвиделось, а при советской культуре производства работа, которой он занимался, не имела никакой ценности, говорит Захаров.

Зато в то время он познакомился с главным режиссером Областного театра кукол Романом Виндерманом и, увлеченный кукольным театром и деревянной скульптурой малых форм, много ходил на спектакли и общался с театральными деятелями. Так и получил приглашение поработать над спектаклем "Было или не было" по роману Булгакова "Мастер и Маргарита".

Уйдя из НИИ, Захаров начал работать в театре "Скоморох", где четыре года учился и делать кукол, и играть, и ставить спектакли. В конце 80-х он уже ездил в Израиль и Германию с мастер-классами, а в 1991 году появился театр "2+Ку" — "Двое и куклы". Тогда это был семейный театр, который Захаров создавал вместе с супругой Ольгой Кушковой.

Бродячий театр сначала ездил по России и Европе с чемоданами кукол и репертуаром из четырех собственных спектаклей, а в 1997 году обосновался в маленьком помещении на окраине Томска. В 2004 году появился нынешний дом. К тому моменту Захаров в творческих поисках пришел к концепции оживления самого театрального пространства и остался один. О распавшейся семье он говорить не любит.

Реализация идеи уникального для всего мира театра совместила в себе и профильное техническое образование, и опыт театрального деятеля. Многие нынешние куклы Захарова — механические, тоже своего рода роботы. Они расселись по всему театру, смотрят на зрителей деревянными вращающимися глазами, рассуждают о происходящем.

Бабушка на входе вспоминает декабристов, которым вязала носки; капризная дама, закинув ногу на ногу, жалуется на сидящего неподалеку зануду фотографа; а бородач в тюбетейке отвешивает комплименты проходящим мимо девушкам. Зрители в восторге.

На мое замечание насчет того, что техническое образование здесь наверняка очень помогает, Захаров только качает головой: "Ужасно мешает. Представляете, постоянные изменения, новые механизмы, новые детали. Что-то снимается с производства, что-то появляется новое. Новые версии программ, операционные системы. Не знал бы всего этого, сидел бы себе, в куколки играл. А так представляете, сколько мороки?"

Карьера для куклы

У каждой куклы Захарова своя судьба, удивительно схожая с человеческой. Есть, например, Бабайка — тот самый мужчина с тюбетейкой и бородой.

"Он раньше большой босс был. В офисе сидел, мебелью торговал. А потом упал, разбил голову, и погнали его оттуда. Так у меня здесь оказался. А однажды под Новый год нарядили его в Деда Мороза, и выяснилось, что борода ему очень идет. Так и остался с бородой", — рассказывает Захаров.

В переводе на язык прагматика это значит, что кукла когда-то "работала" в офисе, но упала и деревянная голова треснула, ее вернули Захарову. Если не знать этой подоплеки, можно подумать, что речь и впрямь идет о трагической человеческой судьбе.

Про кукол Захаров может говорить долго и с удовольствием, рассказывая истории из их и своей жизни.

"Как-то в одном кафе проходила церемония вручения литературной премии для писателей-фантастов. Меня позвали туда, чтобы сделать что-то интересное, я взял Бабайку и пошел. Держу его на плече, ловлю машину. А кафе рядом с анатомическим театром, и я водителей спрашиваю: "До "анатомки" подбросите?" Только третий согласился".

У кукол все как в человеческом театре. Вот, например, Коля Шторкин. В 90-х он не прошел кастинг на роль в спектакле "Маленький принц" и теперь трудится рабочим сцены — объявляет звонки и поднимает занавес. А есть свои "звезды" — любимцы детей и взрослых Ежик и Медвежонок. Это куклы более привычные, которые надеваются на руку. Они заняты вместе с самим Захаровым в представлениях по сказкам Сергея Козлова и авторских спектаклях.

На представления принято приходить с детьми, но взрослым здесь тоже есть о чем задуматься. Вот в спектакле "Про медвежонка" Захаров общается с куклой-медвежонком и зовет его в лес. Медвежонок не хочет никуда идти, несмотря на возможность "встретить что-то, что перевернет его жизнь, позволит начать с чистого листа". Но все же идет и, хотя ничего глобального не встречает, понимает многое о себе и окружающих. Завершается спектакль притчей про вороненка, который боялся учиться летать, но, когда научился, не стал лазать по помойкам в городе, как другие вороны, а полетел к морю.

После представления спрашиваю Захарова, как получается, что в лес отказывается идти Медвежонок, а стыдно за свой страх изменить собственную жизнь становится зрителю. Выходит, спектакль об упущенных возможностях? "Если хотите, так, — пожимает плечами Захаров, — каждый ведь видит по-своему, у каждого свой опыт и свои впечатления".

Самая классная работа

Захаров, говорит, что раньше ему помогал друг. "Но по зиме он сбежал. Конечно, зимой ведь снег чистить надо. Я на него обиделся, но он вернется, конечно. Мы с ним это уже проходили", — говорит он.

Учеников Захаров тоже не любит, говорит, отнимают слишком много времени: "У меня несколько лет назад были четыре или пять человек, я делал эти мастер-классы и за два года ничего не сделал нового. А бросил это и сразу подготовил четыре спектакля".

Впрочем, все зависит от человека — со способным учеником Захаров готов работать. Сейчас в театре помимо него со своими спектаклями выступает актриса Наталья Пленцова. Вместе они готовят и совместный спектакль по пьесе "Король умирает" Эжена Ионеско. Дата премьеры неизвестна, Захаров не ставит себе сроков. Времени на подготовку спектакля у него не так много. В пятницу, субботу и воскресенье он занят регулярными представлениями, во вторник, среду и четверг делает кукол, чинит то, что сломалось, работает над спектаклями. Понедельник — единственный выходной.

"Это, конечно, тяжело. Особенно, если вам 62 года. Но хочу ли я бросить все это? Глупость какая, это ж самая классная работа в мире. Чем я буду заниматься, если брошу?" — говорит Захаров и убегает готовиться к очередному спектаклю, оставляя зрителей с куклами.

Куклы, хоть и говорят ограниченным набором фраз, порой очень метко подмечают ситуацию. Их создатель рассказывает, что однажды после произнесенной куклой фразы "Женщина, а вы ведь давно тут стоите" одна из зрительниц долго ходила за ним и допытывалась, как механическая игрушка узнала, что она действительно давно там стоит.

Можно решить, что это просто совпадение, но очень уж часто такие совпадения случаются. Ровно в тот момент, когда я присаживаюсь на скамейку и задумываюсь о том, что многое понял про это место, рядом раздается ехидное "ну-ну". Оборачиваюсь и натыкаюсь на деревянную улыбку фотографа. Как Захарову это удается? Видимо, людей он видит насквозь. Наверное, оттого с куклами ему и интереснее.

Алексей Стрелец