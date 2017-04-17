Древние духи Амура: как прямые потомки людей каменного века хранят традиции

В феврале этого года международная группа ученых опубликовала в издании "Science Advances" результаты исследований генома человеческих останков возрастом около 7500 лет. Они были найдены еще в прошлом веке в пещере Чертовые ворота в Приморском крае, но детально их исследовать стало возможным только сейчас.

Специалисты сравнили имеющиеся данные с геномами ныне живущих представителей коренных народов Дальнего Востока и установили, что самыми вероятными потомками древних охотников и собирателей сегодня являются представители коренного народа ульчей.

ТАСС — о том, как охотники и собиратели не только жили на одной территории, но и тысячелетиями сохраняли свои традиции, а также о современном состоянии древнего народа ульчей

Тайна в древних узорах

Населяющие берега Амура племена — прямые потомки охотников каменного века, предполагали археологи еще в прошлом веке, когда профессиональные археологические исследования на Дальнем Востоке только начались.

"Предположение о том, что неолитические памятники возрастом около 7 тыс. лет связаны культурой нынешних аборигенов Дальнего Востока, у археологов было уже давно, с самых первых исследований академика Алексея Окладникова, который изучал этот регион в 30–70 годы прошлого века. Он проводил очень много сравнений между орнаментами на древних горшках и на одежде нынешних представителей народов, и они оказались очень схожи. Он предположил, что эти неолитические узоры являются свидетельством культурно-исторических, а возможно и этнических корней современных амурских народов", — рассказал ТАСС Директор Учебно-научного музея Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), археолог Александр Попов.

Это периферийная, конечная часть материковой Евразии. Это территория экстремального земледелия, она не привлекательна с точки зрения ведения сельского хозяйства. Но у нас уникальная по своему богатству и разнообразию природа, которая сохранилась до сих пор. Эта ситуация способствовала развитию комплексных сообществ охотников и собирателей Александр Попов археолог, директор учебно-научного музея ДВФУ

Однако подтвердить эти предположения оказалось чрезвычайно трудно.

"На Дальнем Востоке антропологического материала чрезвычайно мало. Количество древних погребений возрастом старше 2 тыс. лет можно пересчитать на пальцах двух рук. Это уникальные объекты. Одним из них является пещера Чертовые Ворота, где около 6-7 тыс. лет назад проживали люди. Там было обнаружено сгоревшее жилище с артефактами руднинской культуры эпохи неолита", — отмечает Попов.

Карстовая пещера Чертовые ворота находится в горах Сихотэ-Алиня примерно в 30 км от города Дальнегорска на севере Приморья. Именно здесь археологи в 1970-х годах обнаружили останки пяти древних людей, двое из которых сегодня позволили получить данные о генетике охотников и собирателей каменного века.

Тысячи лет на берегах Амура

"Нельзя говорить, что они полностью идентичны тем людям, которые жили здесь 5–8 тыс. лет назад. Мы говорим о том, что ныне живущие коренные народы, скорее всего, являются потомками тех людей, которые населяли эту территорию в неолите", — отмечает Попов.

Более того, образ жизни этих народов за тысячи лет мало изменился: его основой как были, так и остаются охота и собирательство, причиной этого стали уникальные природные условия Приамурья и его удаленность от древних центров цивилизации.

"Это периферийная, конечная часть материковой Евразии. Это территория экстремального земледелия, она не привлекательна с точки зрения ведения сельского хозяйства. Но у нас уникальная по своему богатству и разнообразию природа, которая сохранилась до сих пор. Эта ситуация способствовала развитию комплексных сообществ охотников и собирателей", — отмечает археолог.

И хотя приамурские народы не создали известных центров цивилизации, они были высоко развиты для своего времени. У них была сложная социальная структура и система жизнеобеспечения, основанная на богатствах тайги, рек, озер и моря.

"Эта ресурсная база не могла обеспечить развитие цивилизации в нашем понимании, но способствовала развитию комплексного охотничьего и собирательского хозяйства, которое в каком-то виде дошло и до наших дней с глубокой древности", — подчеркивает Попов.

Ученые намерены продолжить исследования в этом направлении, в частности, в этом году завершить генетический анализ останков людей из могильников, обнаруженных в Хасанском районе на юге края. Этот археологический памятник также возрастом около 7 тыс. лет.

Потомки древних охотников

По данным ученых, наиболее вероятными прямыми потомками людей каменного века являются представители народа ульчей, которые и сейчас живут на северных берегах Амура. Сегодня в Хабаровском крае живет чуть более 2 тысяч представителей этого народа.

"Я выросла в семье охотника. Мама вообще не говорила на русском языке, отец считался "суили" — счастливым, везучим охотником, который никогда не возвращается с охоты и рыбалки без трофеев. На берегу его всегда ждали сородичи, которым доставалась по рыбине, а когда отец добывал лося, то мне приходилось разносить по односельчанам мясо. Назад я несла в дом крупу и другие продукты, которые в ответ давали односельчане", — рассказывает о жизни ульчского села в ХХ веке помощник на общественных началах министра природных ресурсов Хабаровского края, член Совета старейшин региональной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера ульчанка Галина Волкова.

Особенную роль шаманы играли при общении с духами умерших предков. К сожалению, сейчас среди ульчей нет своих шаманов, последняя из них бабушка Ульчика умерла несколько лет назад, прожив 102 года Галина Волкова член Совета старейшин региональной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера

Охотники и рыболовы, ульчи распределяли рыбу и добычу среди сородичей по стойбищу, но самым постыдным поступком считалось охотиться в чужих угодьях или забирать добытого зверя из капканов, поставленных другим охотником.

"За такого человека было стыдно всему селу, очень стыдно, и к нему начинали относиться с презрением. Этот негласный закон работал во всем, и сегодня мы понимаем, что это и была основа рационального использования биоресурсов, которая важна и сейчас", — отмечает Волкова.

И сегодня ульчи живут охотой и рыбалкой. Из 212 национальных общин коренных народов в Хабаровском крае 39 ульчских, из 180 рыбопромысловых участков — 42 выделены для традиционного рыболовства в Ульчском районе.

"Для коренного народа рыба — это не то, что можно купить в мороженом виде в магазине, это этническая пища. Она не только еда, но и основа для других составляющих культуры народа, например для изделий из рыбьей кожи", — отмечает Волкова.

Древние духи современного Приамурья

Ульчский народ издревле держался на своих родах, таких, как Вальдю, Росугбу, Ольчи, Муленка, Дечули и другие. Первоначально сородичей связывало многое: представление об общем предке, общее родовое имя, общий огонь; родовые селения, родовые охотничьи территории, коллективное потребление добычи.

"Эта открытость и доброта присуща нашему народу изначально и именно она позволила ему жить пусть бедно, но счастливо", — отмечает ульчанка.

По ее словам, верования предков были языческими, они поклонялись духам, а проводником в мир духов были шаманы.

"Особенную роль шаманы играли при общении с духами умерших предков. К сожалению, сейчас среди ульчей нет своих шаманов, последняя из них бабушка Ульчика умерла несколько лет назад, прожив 102 года. По моему приглашению в Хабаровский край приезжала шаман из Бурятии, она сказала, что среди ульчей много людей, которые могут "видеть", то есть быть шаманами, но не хотят", — говорит Волкова.

По ее мнению, сейчас в крае очень многое сделано и делается для возрождения языков народов Приамурья, их традиционного образа жизни и культуры. Почти на каждом празднике в национальных ульчских селах проводится какой-то из традиционных обрядов. Например, кормление духа воды Поди.

"Этот обряд уже даже переняли русские рыбаки, они так же, прежде чем удить рыбу, подкармливают духов", — смеется собеседница.

"Раньше я свободно общалась на ульчском языке, дома говорили на ульчском, на улице — на русском. Тогда считалось неприличным разговаривать на ульчском в присутствии других людей, а позже, как и большинство ульчей, прошедших через интернатную систему, в другой языковой среде утратила часть родного языка", — делится Галина Волкова.

Кстати, ульчский язык долгое время считался учеными диалектом нанайского языка, но позже это мнение было опровергнуто и доказана уникальность и автономность ульчского наречия, в котором, правда, есть много слов из нанайского и эвенкийского языков.

Сегодня ульчи с оптимизмом смотрят в будущее и верят, что их многотысячелетняя культура не затеряется среди многих других. Этот народ бережно сохраняет свое наследие- традиции, обряды, верования, песни, сказки, возрождает искусство резьбы по дереву, вышивку тех древних узоров, которые дошли до наших дней из глубины веков от древних собирателей и охотников каменного века.

"Я верю, что мой народ ждет светлое будущее," — завершила беседу Галина.

Марина Шатилова