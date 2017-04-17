Марсоход пятигорского школьника победил на всероссийском конкурсе

ПЯТИГОРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Марсоход-исследователь "Крокодил-4" пятигорского школьника Игоря Польского стал победителем в тематической группе транспортных систем всероссийского конкурса научно-технического творчества молодежи НТТМ-2017. Как сообщила пресс-служба краевого Минэкономразвития, изобретатель учится в МБОУ лицей № 20 Пятигорска.

"Сам 12-летний автор рассказал, что робот предназначен для дистанционного изучения ландшафта. Программное обеспечение для управления мальчик написал самостоятельно", - сообщает пресс-служба.

Шестиколесный приземистый аппарат реализует ряд оригинальных и успешных технических решений. По мнению специалистов, это позволит марсоходу уверенно действовать в условиях Красной планеты. Модель частично изготовлена на оборудовании центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) "Hi-tech Импульс" Пятигорска, в котором занимается Польский. Ранее разработка пятигорского школьника уже участвовала в конкурсе в рамках международного авиакосмического салона "МАКС-2015".

ЦМИТ был создан в 2016 году на базе филиала Северо-Кавказского федерального университета в Пятигорске. На его базе свои силы попробовали уже более 560 ребят, 130 занимаются на постоянной основе. Обучение проводится на современном профессиональном оборудовании, которое включает высокоточные фрезерные, токарные, лазерно-гравировальные станки, а также 3D-принтеры и другое оснащение для работы в сфере дизайна среды и трёхмерного проектирования и моделирования. В Ставропольском крае в целях поддержки талантливых детей и молодежи созданы также центры "Вектор" в Ставрополе и "Бионика" в Невинномысске.

Финал Всероссийского конкурса научно-технического творчества молодежи НТТМ-2017 состоялся 12 - 15 апреля в Москве в рамках московского международного салона "Образование". В нем приняли участие школьники, учащиеся СПО, студенты и молодые специалисты из 40 российских регионов. В финал попали 60 лучших проектов из 900 заявленных. Главная цель конкурса, который проводится в Москве с 1967 года - привлечение талантливой молодежи к научно-исследовательской деятельности и инженерному творчеству, создание творческой среды и дополнительной мотивации для новых разработок.