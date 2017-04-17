Марсоход пятигорского школьника победил на всероссийском конкурсе

ФК "Брайтон" вышел в высший дивизион чемпионата Англии впервые с 1983 годаСпорт 17 апреля, 21:29
Шарапова представила обложку своей автобиографииСпорт 17 апреля, 21:15
Экс-владелец Межпромбанка Пугачев потребовал через арбитраж $6 млрд от РФЭкономика и бизнес 17 апреля, 21:09
Волейболистки казанского "Динамо" выиграли первый матч финала чемпионата РоссииСпорт 17 апреля, 21:01
Цеха, "Запорожцы" и понтоны: где живут, на чем ездят и сколько зарабатывают депутатыПолитика 17 апреля, 20:47
Журналист Лурье обвинил Навального в незаконном получении средств от ХодорковскогоОбщество 17 апреля, 20:30
Дзола покинул пост тренера английского футбольного клуба "Бирмингем"Спорт 17 апреля, 20:19
AP: Эрдоган призвал ОБСЕ "знать свое место"Международная панорама 17 апреля, 20:09
Меланья Трамп напомнила супругу положить руку на сердце во время исполнения гимнаМеждународная панорама 17 апреля, 19:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЯТИГОРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Марсоход-исследователь "Крокодил-4" пятигорского школьника Игоря Польского стал победителем в тематической группе транспортных систем всероссийского конкурса научно-технического творчества молодежи НТТМ-2017. Как сообщила пресс-служба краевого Минэкономразвития, изобретатель учится в МБОУ лицей № 20 Пятигорска.
"Сам 12-летний автор рассказал, что робот предназначен для дистанционного изучения ландшафта. Программное обеспечение для управления мальчик написал самостоятельно", - сообщает пресс-служба.
Шестиколесный приземистый аппарат реализует ряд оригинальных и успешных технических решений. По мнению специалистов, это позволит марсоходу уверенно действовать в условиях Красной планеты. Модель частично изготовлена на оборудовании центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) "Hi-tech Импульс" Пятигорска, в котором занимается Польский. Ранее разработка пятигорского школьника уже участвовала в конкурсе в рамках международного авиакосмического салона "МАКС-2015".
ЦМИТ был создан в 2016 году на базе филиала Северо-Кавказского федерального университета в Пятигорске. На его базе свои силы попробовали уже более 560 ребят, 130 занимаются на постоянной основе. Обучение проводится на современном профессиональном оборудовании, которое включает высокоточные фрезерные, токарные, лазерно-гравировальные станки, а также 3D-принтеры и другое оснащение для работы в сфере дизайна среды и трёхмерного проектирования и моделирования. В Ставропольском крае в целях поддержки талантливых детей и молодежи созданы также центры "Вектор" в Ставрополе и "Бионика" в Невинномысске.
Финал Всероссийского конкурса научно-технического творчества молодежи НТТМ-2017 состоялся 12 - 15 апреля в Москве в рамках московского международного салона "Образование". В нем приняли участие школьники, учащиеся СПО, студенты и молодые специалисты из 40 российских регионов. В финал попали 60 лучших проектов из 900 заявленных. Главная цель конкурса, который проводится в Москве с 1967 года - привлечение талантливой молодежи к научно-исследовательской деятельности и инженерному творчеству, создание творческой среды и дополнительной мотивации для новых разработок.