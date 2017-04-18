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Учения по ликвидации последствий разрушительного землетрясения проходят на Камчатке

В стране
18 апреля, 11:29 UTC+3
Подобные учения проходят в Камчатском крае ежегодно
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Крупномасштабные учения по ликвидации последствий разрушительного восьмибалльного землетрясения начались на Камчатке. Впервые в качестве наблюдателей в них принимают участие представители Приморского края, Магаданской и Сахалинской областей, а также Сибирского регионального центра МЧС. Об этом заявил министр специальных программ Камчатского края Сергей Хабаров, сообщила пресс-служба правительства региона.

“Подобные учения проходят ежегодно, однако в этом году мы впервые проводим именно показательные учения для глав муниципальных образований и начальников штабов гражданской обороны. Для того чтобы научить их правильному порядку действий. В качестве наблюдателей на учениях будут присутствовать председатели Комиссий по чрезвычайным ситуациям Приморского края, Магаданской и Сахалинской областей, а также начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко”, - сообщил Сергей Хабаров.

По легенде землетрясение магнитудой 9 произошло неподалеку от Петропавловска-Камчатского. Толчки силой до 8 баллов ощущались на территориях 17 населенных пунктов, а также была объявлена угроза цунами. Для отработки навыков по проведению спасательных работ в краевом центре сформированы три площадки. Одна из них будет развернута из поисково-спасательного отряда и включит в себя пункт временного размещения на 100 человек с госпиталем, кухней и комнатами для проживания.

“Занятия по аварийно-спасательным и другим неотложным работам (поиск людей в завалах и разбор завалов тяжелой техникой – прим. ТАСС) будут организованы на натурном участке в районе улицы Лизы Чайкиной. Действия по экстренной эвакуации детей при условном землетрясении будут отработаны на базе средней школы №27. Возле образовательного учреждения организуют работу мобильной школы, в которой с учащимися проведут занятия по основам безопасности жизнедеятельности”, - сообщил министр.

Учения продлятся до 20 апреля. По их итогам будет дана оценка готовности органов власти Камчатки и регионального управления МЧС России по Камчатскому краю к ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Камчатка входит в зону, где возможны подземные толчки силой 9-10 баллов. При таком землетрясении разрушаются здания, сооружения, дороги.

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