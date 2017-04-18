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Власти Камчатки направили дополнительные средства на строительство и инвестпроекты

В стране
18 апреля, 11:34 UTC+3
Бюджет Камчатского края вырос на 1,5 млрд рублей за счет роста налоговых и неналоговых поступлений, а также дополнительных федеральных субсидий
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Дополнительные 1,5 млрд рублей, полученные за счет налоговых и неналоговых поступлений, а также дополнительных федеральных субсидий, будут направлены на строительство, сельское хозяйство и реализацию инвестиционных проектов на Камчатке. Об этом по итогам сессии Законодательного собрания региона заявила первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова, сообщила пресс-служба правительства края.

“Бюджет Камчатского края вырос на 1,5 млрд рублей. В основном увеличение краевой казны произошло за счет роста налоговых и неналоговых поступлений, а также за счет поступления дополнительных федеральных субсидий. Традиционно мы вносим изменения в бюджет. Более чем на 370 млн рублей увеличены ассигнования на реализацию краевых инвестиционных мероприятий. Из них почти 125 млн рублей дополнительно будут направлены на продолжение строительства краевой больницы”, - сообщила Ирина Унтилова.

Она уточнила, что в этом году на региональные средства планируется завершить строительство палатного корпуса на 170 койко-мест, возведение которого началось в 2016 году, а также будет произведен монтаж коммуникаций под основной корпус клиники. Кроме того, почти 500 млн рублей решено направить на ремонт трасс до поселков Усть-Камчатск и Усть-Большерецк, а также на восстановление дорог в Петропавловске-Камчатском. Почти 400 млн рублей дополнительно пойдут на субсидирование энерготарифов и других коммунальных услуг. 

“Напомню, в прошлом году на Камчатке была благоприятная ситуация с рождаемостью и были достигнуты целевые показатели, в результате чего федеральный бюджет остановил финансирование ежемесячных денежных выплат на третьих детей, которые родились или родятся в этом году. Однако по решению губернатора данные меры поддержки были сохранены. Из краевой казны на эти цели направлено 60 млн рублей”, - добавила Ирина Унтилова.

В результате изменений общий объем доходов краевого бюджета в 2017 году составляет 61 млрд 182 млн рублей, расходов – 63 млрд 283 млн рублей, дефицит бюджета – 10,8%. 

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