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В регионах России построят и отремонтируют около 5 тыс. км дорог в 2017 году

В стране
18 апреля, 13:20 дата обновления: 18 апреля, 13:27 UTC+3
На эти цели из бюджета уже выделено 30 млрд руб.
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ГОРКИ, 18 апреля. /ТАСС/. В регионах РФ по приоритетному проекту построят и отремонтируют около 5 тыс. км дорог в 2017 году. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В этом году в рамках (приоритетного) проекта будет построено, реконструировано, отремонтировано около 5 тыс. км дорог, ликвидировано более 1 тыс. очагов аварийности", - заявил он на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Премьер напомнил, что на эти цели регионам уже выделено 30 млрд руб. "Важно, чтобы они (средства) были максимально быстро доведены до муниципального уровня, как можно быстрее (чтобы были) объявлены конкурсы, началась работа практическая", - подчеркнул он.

Медведев напомнил, что плановые сроки для этого уже наступили.

"Важно наладить обратную связь, используя для этого современные средства коммуникации, - потребовал глава кабмина. - Любой человек, которому небезразлично место его жительства, должен иметь возможность узнать, какие участки дорог будут ремонтироваться и когда они будут ремонтироваться".

Медведев подчеркнул, что любой автомобилист должен иметь возможность сообщить о некачественном ремонте дорог. Он привел в качестве примера мобильные приложения, которые используются в ряде регионов. "Такое обращение должно быть обработано, а проблемы должны устраняться максимально быстро", - подчеркнул глава правительства.

Он также напомнил о необходимости общественного обсуждения в рамках проекта, даже если это потребует внесение изменений в уже согласованные меры. "Регионам также нужно более тщательно подходить к планированию, - заявил Медведев. - Уже в этом году регионы должны подготовить собственные программы комплексного развития".

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