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Заксобрание Приморья представило на форуме в Японии проекты ТОР и Свободного порта

В стране
19 апреля, 4:09 UTC+3
По словам председателя Законодательного собрания Приморского края Александра Ролика, возможностями Приморского края интересуется ряд стран Северо-Восточной Азии
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля. /ТАСС/. Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик представил прошедшем в Японии на форуме председателей региональных парламентов и собраний народных представителей стран Северо-Восточной Азии проекты территорий опережающего развития (ТОР) в крае и Свободного порта Владивосток. Об этом сообщила в среду пресс-служба краевого Заксобрания.

"В последнее время для продвижения взаимовыгодного сотрудничества все страны Северо-Восточной Азии предлагают соседям по региону собственные стратегии развития. Сегодня перед нашими регионами открываются новые перспективы инвестиционного сотрудничества в связи с реализацией в Приморье масштабных стратегических проектов, прежде всего территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток", - сказал Ролик, чьи слова привели в пресс-службе.

По его словам, возможностями Приморского края интересуется ряд стран Северо-Восточной Азии. В частности, рассказал спикер Заксобрания, в Китае власти провинции Цзилинь активно продвигают проект строительства высокоскоростной железной дороги из Хуньчуня во Владивосток. Также китайские власти заинтересованы в создании новых морских путей, таких как Хуньчунь - Зарубино - Ниигата, и формировании многосторонней туристической транспортной сети, сообщил Ролик.

"Мы готовы принимать делегации региональных законодательных собраний стран Северо-Восточной Азии, обсуждать вопросы инвестиционного и экономического сотрудничества", - добавил он.

Сейчас в Приморье открыты четыре ТОР, компании из Азиатско-Тихоокеанского региона больше всего интересуются ТОР "Михайловский", которая специализируется на производстве мяса и кормов. На территории Свободного порта Владивосток уже зарегистрировано более 160 резидентов с общим объемом инвестиций более 263 млрд рублей, среди резидентов есть компании из Японии, Китая и Республики Корея, работающие в сфере строительства, в логистике, сельском хозяйстве и аквакультуре.

Форум председателей региональных законодательных собраний и собраний народных представителей стран Северо-Восточной Азии прошел уже в восьмой раз. Он собрал в японском городе Акита депутатов из Японии, России, Китая, Монголии и Южной Кореи. Россию на мероприятии представляли парламентарии Приморья, Владивостока и Хабаровска. Следующий форум пройдет в Монголии в 2018 году. 

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